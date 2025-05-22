Так выглядит страх Путина: в Кремль согнали военную технику, известна причина (видео)

Россияне паникуют и закрывают аэропорты

В центре Москвы ужесточили меры безопасности на фоне беспрецедентного за последние месяцы удара беспилотниками по территории России. В частности, на Большом Каменном мосту, неподалеку от Кремля, размещена техника с комплексами радиоэлектронной борьбы.

По информации российских изданий, аналогичные машины появились и на Большом Москворецком мосту. Как отмечают очевидцы, в районе Кремля отключили мобильный интернет.

По официальным данным российских ведомств, за последние сутки над Москвой были сбиты 63 беспилотника, а всего над территорией России – более 300. Мэр Москвы Сергей Собянин также подтвердил информацию об атаках и в 16:30 заявил о еще двух сбитых над российской столицей беспилотниках.

Вернулись и ограничения на работу аэропортов – в частности, с 14:00 не работает аэропорт Домодедово.

Кремль является не только официальной резиденцией президента России, но и местом проведения торжественных мероприятий, в частности, награждений военных, задействованных в войне против Украины. Массированные атаки ВСУ, включая ночную 21 мая, возобновились после категорического отказа Кремля от перемирия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что американская разведка зафиксировала расширение российского ядерного арсенала путем разработки новых ракет класса "воздух-воздух" с ядерными боевыми частями. Эти ракеты предназначены для использования истребителями и потенциально представляют дополнительную угрозу для вражеской авиации. В то же время, отмечается, что подобные разработки не являются новым явлением для России.