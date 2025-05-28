Лавров заговорил о новом раунде переговоров с Украиной: что потребует Москва

В России анонсировали новый раунд переговоров с Украиной. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, о нем объявят в ближайшее время.

"Москва будет настаивать на отмене Киевом всех дискриминационных законов в Украине в новом раунде прямых переговоров", сказал Лавров. Также он не забыл напомнить и о требованиях о безъядерном и нейтральном статусе Украины.

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