Стали відомі ключові вимоги Путіна для миру в Україні - ЗМІ

Про них розповіли російські джерела

Володимир Путін має низку умов для припинення війни проти України. Зокрема глава Росії хоче отримати "письмове" зобов’язання від великих західних держав не розширювати НАТО на схід – виключити членство України, Грузії, Молдови та інших колишніх радянських республік.

Чого хоче Путін

Про це пише Reuters з посиланням на три джерела у РФ. Також Путін хоче:

щоб Україна була нейтральною;

скасування деяких західних санкцій;

вирішення питання про заморожені російські суверенні активи на Заході;

"захисту" російськомовних в Україні.

"Путін готовий укласти мир, але не за будь-яку ціну", – сказало одне високопоставлене російське джерело, обізнане з планами Кремля.

Що буде, якщо умови Кремля не приймуть

Один зі співрозмовників видання сказав, що буде, якщо Путін зрозуміє, що не може досягти мирної угоди на власних умовах. В цьому випадку глава Росії намагатиметься воєнними перемогами показати українцям та європейцям, що "мир завтра буде ще болючішим".

Як повідомляв "Телеграф", глава МЗС Росії Сергій Лавров анонсував новий раунд переговорів з Україною. Він заявив, що РФ "наполягатиме на скасуванні Києвом усіх дискримінаційних законів в Україні". Лавров додав, що одна з ключових вимог Росії — без'ядерний та нейтральний статус України.