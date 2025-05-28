Станет ли дронов еще больше? Россия уже атакует сотнями почти каждый день
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Более 240 БпЛА за ночь, и это еще не предел. В Воздушных силах не исключают новых волн дронов
Российские агрессоры наращивают количество производимых дронов. Речь идет о потенциальной возможности запускать до тысячи беспилотников одновременно. В последние дни мая тенденция действительно идет к увеличению количества целей.
Еще в начале мая фиксировали от 20 до 80 вражеских дронов в сутки. Были также массированы атаки, но они не были столь частыми. Пока же в Воздушных силах отчитывались о:
24 мая — 245 обезвреженных беспилотников,
25 мая — 266 БпЛА пораженных или локационно потерянных,
26 мая — 288 дронов,
27 мая — 43 беспилотника
28 мая — 71 дрон.
Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время эфира телемарафона не исключает того, что количество дронов будет увеличиваться, и акцентирует внимание — три дня россияне совершали рекордные атаки.
По словам Игната, усложняет работу сил Противовоздушной обороны использование большого количества БпЛА-имитаторов, которые не являются дронами ударного типа. Российские военные запускают их, чтобы они становились ложными целями и забирали часть ресурсов ПВО. Также оккупанты не только наращивают количество дронов, но и увеличивают высоту полета, что затрудняет работу по их поражению.
По его мнению, Россия может наращивать количество дронов-камикадзе и даже располагает соответствующими ресурсами. Однако они не безграничны, ведь это требует больших средств.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия модифицировала ударные дроны. В частности, сообщается, что изменился гул, издаваемый "Шахедами", что указывает на большую скорость полета. Также в некоторых дронах используют почти вдвое большую взрывную часть с воспалительным и обломочным действиями.