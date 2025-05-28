Убийца шахедов: новая турель Sky Sentinel уничтожает вражеские дроны самостоятельно (фото)

Автономная турель Sky Sentinel из ИИ уже побывала на боевом дежурстве

Количество атак дронов Shahed растет, поэтому украинские инженеры изобрели собственную систему обороны на основе искусственного интеллекта. Это турель Sky Sentinel.

О турели рассказали United24. В переводе название оружия "Небесный страж". Это не обычная турель. Она работает автономно, под контролем искусственного интеллекта. На ней установлен тяжелый пулемет, который может вращаться на 360°.

Справка:

Турель – это специальная конструкция, предназначенная для установки и использования в бою пулемета, малокалиберной пушки или ракетной установки. Она позволяет наводить оружие в разных направлениях – как по горизонтали, так и по вертикали.

Что известно о ПВО Sky Sentinel

Заявляется, что из "Небесного стража" можно попасть в Shahed-136 или даже вдвое меньший дрон на нужном расстоянии. Способна Sky Sentinel сбивать и крылатые ракеты. Максимальная скорость цели может составлять 800 км/час. Система сбивает все, что подлетает — дроны-разведчики, камикадзе и т.д.

Турель Sky Sentinel управляется автоматикой/Фото: Никита Шандиба

Автоматизированная турель не нуждается во вмешательстве человека, кроме предоставления данных с радаров. Отличает цель от птиц, учитывает сопротивление ветру и предполагает столкновение дрона и шара Sky Sentinel в режиме реального времени.

Где разработали турель и какие проблемы

Разработали и опробовали Sky Sentinel в Украине, содержит турель и иностранные детали, в частности для прицеливания. Самая большая проблема – возможность смещения механизма. Даже 1 мм сдвига может нивелировать высокую точность стрельбы. Инженеры смогли справиться с проблемой. Прототип сбил четыре дрона Shahed. Заявляется, что использовать турель можно и при защите городов, и на передовой. Дальность не разглашается. Разработчики пытаются масштабировать производство, чтобы избежать возможных проблем с механикой.

Турель Sky Sentinel получает данные с радаров/ Фото: Никита Шандиба

Сколько нужно турелей для защиты города

Стоимость одного блока – 150 000 долларов США. Чтобы защитить город, может потребоваться от 10 до 30 турелей. Издание отмечает, что даже такая оснастка дешевле, чем использование традиционных систем ПВО.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что "Шахеды" управляются с помощью GPS-навигации. Управлять ими в режиме реального времени невозможно.