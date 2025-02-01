У топ-менеджера "Лаборатории Касперского" выманили миллионы. Боялся, что его деньги попадут в Украину

Он лично отдал свои деньги в руки аферистов

Мошенники выманили у россиянина, топ-менеджера "Лаборатории Касперского" десять миллионов рублей (почти 102 тысячи долларов). В РФ почему-то считают, что это дело рук "хлопцев из Днепра".

Как сообщили в росСМИ, речь идет о 67-летнем Вениамине Гинодмане. Он — советник гендиректора по образовательным проектам в компании "Лаборатория Касперского".

Мошенники позвонили ему, представившись руководителями службы безопасности с работы, сотрудниками Росфинмониторинга и силовиками. Гинодману сообщили, что его кто-то взломал и собирается отправить его деньги в Украину.

После этого топ-менеджер снял со счета почти 10 миллионов рублей. Семь из них он передал на улице Нахимова в Санкт-Петербурге молодой девушке, а еще три — парню в Москве на Планерной улице. По данному факту полиция проводит проверку.

Для справки: Лаборатория Касперского — российская компания, специализирующаяся на разработке систем защиты от компьютерных вирусов, спама, хакерских атак и прочих киберугроз. Центральный офис "Лаборатории Касперского" находится в Москве.

Как ранее рассказывал "Телеграф", в декабре в России мошенники обманным путем выманили у Дениса Шуйского, сотрудника государственного телеканала "НТВ", почти 3,5 млн рублей. Ему позвонили и представившись сотрудниками ФСБ, заявили, что от имени Шуйского якобы попытались взять кредит и перевести эти деньги в Украину. Далее мошенники убедили его взять кредит и перевести деньги на "безопасные счета", что россиянин и сделал.