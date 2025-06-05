Операция "Шойгу в Пхеньяне": эксперты рассказали о целях визита России в КНДР

Выгоду по сотрудничеству получат и Россия, и КНДР

5 июня 2025 года секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу посетил Северную Корею, где провел встречу с лидером КНДР Ким Чен Ином.

Стороны обсудили стратегическое партнерство, ситуацию вокруг "украинского кризиса" и, в частности, укрепление военного взаимодействия, - об этом сообщили местные информагентства. Пхеньян еще раз подтвердил безоговорочную поддержку России на международной арене.

Этот визит состоялся на фоне проблем России с привлечением людей в армию для войны — у Кремля все меньше денег:

- с 5 июня в Башкортостане разовая выплата для контрактников снизится с 1,6 миллиона до 1 миллиона рублей;

- общая сумма (учитывая муниципальные и федеральные надбавки) в Уфе будет составлять 1,7 млн, в регионах – 1,4 млн рублей;

- сокращения уже зафиксированы в других регионах, в частности, Ямало-Ненецком АО, Белгородской и Нижегородской областях.

Политолог Аббас Галлямов назвал уменьшение "подъемных" признаком дефицита средств. "Деньги заканчиваются. Теперь придется давить административным ресурсом — будут ломать людей через колено", — заявил Галлямов. Или, как считают эксперты, к которым "Телеграф" обратился за комментарием, есть вероятность вовлечения в боевые действия северокорейских военных, о чем Шойгу и мог договариваться с лидером КНДР.

Что Россия ищет в КНДР

Военный эксперт Олег Стариков отметил, что миссия Шойгу, вероятно, заключалась в переговорах по поставкам оружия и боеприпасам. "У России есть проблемы с артиллерийскими стволами, боеприпасами, САУ. А у КНДР этого – навалом. У них есть заводы, производство, продукция, которую нужно утилизировать. Вот они на нас все это и утилизируют", – рассказал эксперт.

Олег Стариков

По его словам, КНДР способна передавать России любое количество артиллерийских систем и боеприпасов, однако качество таких снарядов невысоко. Несмотря на это, они могут быть эффективны при ведении "войны по площади".

"Война по площади" — это тактика, при которой противник ведет массированные обстрелы без прицельного огня, накрывая широкие районы артиллерией, авиацией или ракетами. Цель не точечное уничтожение военных целей, а максимальное поражение живой силы, инфраструктуры и деморализация населения.

Стариков также не исключает, что северокорейские солдаты вновь могут быть привлечены, однако сомневается, что их направят непосредственно на поле боя в Украине — по его мнению, они будут присутствовать в составе группировки, но в боевых столкновениях участвовать не станут.

"Они выносливы, обладают высокими боевыми качествами, быстро адаптировались к условиям современной войны. Когда они вели боевые действия на территории Курской области, то выполняли союзнические обязательства с целью освобождения законной территории Российской Федерации. Да, Россия записала оккупированные территории в Конституцию и объявила их "своими", но все же считаю, что их открытое вовлечение в боевые действия на территории Украины маловероятно", – считает эксперт.

Баллистика и артиллерия

Авиаэксперт Валерий Романенко в комментарии уточнил, что КНДР располагает значительными запасами опасного для Украины вооружения: "Речь идет о ракетах типа KN-23, KN-24, KN-25, ствольной артиллерии, а также миллионах артиллерийских".

Северокорейские боеприпасы могут быть использованы для контрбатарейной борьбы, нанесения ударов по инфраструктуре, складам и технике. Особенно важна для РФ артиллерия, поскольку она до сих пор остается основным инструментом ведения боевых действий.

"Дроны стали эффективнее, но защищенные объекты все равно нужно уничтожать артиллерией. Самоходные пушки, ракеты, снаряды – это главное, что КНДР может дать России", – подчеркнул эксперт.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что с территории Северной Кореи удалось нелегально вывезти мобильный телефон, который имел встроенные функции слежения. Устройство автоматически заменяло отдельные корейские слова и делало скриншот экрана каждые пять минут.