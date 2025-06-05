Смеялся в лицо, обещал поддержку и верит в победу РФ: Ким Чен Ын встретился с Шойгу

Ким выразил убеждение, что Россия непременно одержит победу в справедливом священном деле

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын встретился с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу в Пхеньяне. Глава северокорейской страны заявил, что КНДР будет продолжать безоговорочно поддерживать Россию в войне против Украины.

Об этом сообщает северокорейское государственное информагентство KCNA. В ходе разговора стороны обсудили ряд важных вопросов для защиты общих интересов, развитие всестороннего стратегического партнерства между КНДР и Россией и, среди прочего, обменялись мнениями по развитию ситуации вокруг "украинского кризиса" (так и Пхеньяни называют войну России против Украины).

"Товарищ Ким Чен Ын подтвердил, что правительство КНДР и в дальнейшем будет безоговорочно поддерживать позицию России и ее внешнюю политику по всем ключевым международным вопросам, включая украинский вопрос, и будет ответственно соблюдать статьи договора о стратегическом партнерстве между КНДР и РФ", — говорится в сообщении.

Ким также убежден, что Россия непременно одержит победу в справедливом священном деле защиты суверенитета государства, территориальной целостности и интересов безопасности.

"Ким Чен Ын пожелал русскому народу вечной победы, процветания и счастья", — добавляет KCNA.

Напомним, что в предыдущий раз Шойгу посещал Пхеньян и встречался с Кимом в марте, а его нынешняя поездка состоялась накануне первой годовщины подписания договора о взаимной обороне между КНДР и Россией 19 июня прошлого года, предусматривающего немедленное оказание военной помощи, если любая из сторон знает.

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