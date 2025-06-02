Телефоны северных корейцев заменяют слова и следят за владельцем: журналисты показали, как это происходит

Снимки могут просматривать представители властей

Из Северной Кореи тайно увезли телефон. Устройство оказалось оснащенным встроенными функциями слежения — оно автоматически заменяет определенные корейские слова и делает снимки экрана каждые пять минут.

Журналистка BBC отметила, что у телефона нет доступа к интернету. Устройство блокирует использование в сообщениях популярных в Южной Корее слов.

Журналистка BBC во время тестирования вывезенного смартфона попыталась ввести слово "오빠", которое в Южной Корее часто используется в значении "любимый парень", хотя также имеет значение "старший брат".

Однако устройство автоматически заменило это слово на 동지 ("товарищ") и вывело предупреждение, что термин 오빠 разрешено использовать исключительно для обозначения брата.

Также северокорейские "смартфоны" автоматически меняют упоминание о Южной Корее на выражение "марионеточное государство" — именно так официальные власти КНДР называют своего южного соседа.

Кроме того, устройство каждые пять минут делает скриншоты, хранящиеся в скрытой папке. Доступ к этим снимкам имеют только власти, которые могут проверять, не просматривал ли пользователь запрещенное содержимое. Сами владельцы телефонов не могут увидеть эти файлы.

Ранее "Телеграф" писал, что на Курщине может появиться улица Ким Ир Сена и дорога Чучхэ в знак "дружбы" с КНДР.