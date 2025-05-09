На Курщине может появиться улица Ким Ир Сена и дорога Чучхэ в знак "дружбы" с КНДР

ИИ очертил 7 топонимов и объяснил их символизм

Посол России в КНДР Александр Мацегора заявил, что улицы и площади в Курской области назовут в честь северокорейских военных, а также установят памятники. По его словам, эти объекты появятся в приграничных населенных пунктах, возвращенных под контроль России после вхождения ВСУ в Курскую область в августе 2024 года.

"Телеграф" спросил у искусственного интеллекта "Grok", о каких улицах может идти речь.

Итак, ИИ предположил, что на основе этой инициативы возможными вариантами названий улиц и их символизм могут быть:

Улица Ким Ир Сена — в честь основателя Северной Кореи, оказавшего значительное влияние на становление страны и ее армии. Проспект Корейской Народной Армии – это название будет отражать основную военную силу КНДР, подчеркивая роль армии. Улица Российско-Корейской Дружбы будет символизировать сотрудничество между Россией и Северной Кореей, в частности в военной и политической сферах. Бульвар Пхеньяна – название в честь столицы КНДР, которое может символизировать связи между государствами на самом высоком уровне. Дорога Чучхе — Чучхе является государственной идеологией Северной Кореи, пропагандирующей самостоятельность. Переулок Горы Пекту — гора Пекту является важным символом для северокорейской культуры и истории, имеющей национальное значение, поэтому это название могло бы почтить наследие КНДР. Площадь Ариран – это название символической для Кореи песни.

Напомним, что 9 мая на параде в Москве выступили 13 иностранных подразделений из стран, поддерживающих Россию. Они прошли торжественным маршем через Красную площадь, а среди участников была также делегация из КНДР.

Ранее Телеграф писал, что параллели между Владимиром Путиным и Адольфом Гитлером становятся все более очевидными. Новый всплеск обсуждений возник после публикации статьи в СМИ, где речь шла о "слитой" в сети информации, касающейся ДНК-теста племянника Путина. ИИ рассказал, похожи ли эти два диктатора друг на друга.