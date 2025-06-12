"Не только ПВО": Огрызко сказал, чего Украина сейчас должна добиваться от НАТО

Речь идет не о прямом участии НАТО в войне

Украина нуждается не только в системах противовоздушной обороны (ПВО), но и в военном потенциале НАТО. И не для непосредственного участия в боях на фронте, а для защиты неба.

Об этом "Телеграфу" рассказал министр иностранных дел Украины в 2007-2009 годах, руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко в материале "Трамп "уйдет" из Украины и переключится на Россию. Что делать, рассказывает Владимир Огрызко".

"В первую очередь после всех атак, которые мы переживаем, нужно ставить вопрос о том, что нам нужны не только системы ПВО, но и привлечение военного потенциала стран-членов Альянса для того, чтобы закрыть небо", — подчеркнул политик.

По его словам, тезис о том, что если самолеты какой-то страны НАТО будут сбивать российские ракеты, то это уже война этой страны против России — сплошной бред. Ведь здесь идет речь не о противостоянии сторон и людей, потому что ни солдаты РФ, ни военные Украины непосредственно "не сидят на ракетах или "Шахедах"".

"Это просто железо, летающее над территорией твоего партнера, возможно, даже союзника. И ты имеешь полное право, если союзник тебе позволяет, эти ракеты над его территорию уничтожать", — говорит Огрызко.

Он добавляет, что если бы условный самолет немецких военных сил прилетел на территорию Украины и начал атаковать российскую территорию, это была бы другая история. Однако здесь речь идет о суверенной территории Украины. Поэтому Альянсу искать какие-то отговорки в этой ситуации — аморально.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украина рискует никогда не войти в НАТО. Бывший посол Украины в США Валерий Чалый назвал главное препятствие.