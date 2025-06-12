Ушла от мужа и строит курорт у "ворот НАТО": как выглядит младшая дочь Шойгу и что о ней известно

В правительстве России дочь Шойгу занимает не последнее место

Сергей Шойгу – известная фигура в политике Российской Федерации, почти 12 лет он руководил министерством обороны и принимал непосредственное участие в полномасштабной войне против Украины. У него есть жена Ирина, простившая ему измены, а также две взрослые дочери.

"Телеграф" решил узнать, как выглядит младшая дочь "правой руки" Путина. Мы узнали некоторые детали из жизни Ксении Шойгу.

Ксения Шойгу – как выглядит младшая дочь экс-министра обороны РФ

Дочь бывшего "министра войны" России Ксения Шойгу родилась в 1991 году в Москве. После школы девушка окончила факультет международных экономических отношений МГИМО.

Ксения Шойгу

В 21 год Ксения уже стала помощником заместителя руководителя "Ростехнадзора". В 2018 году дочь Шойгу пошла на повышение и стала советником заместителя председателя правления "Газпромбанка".

Помимо этого, Ксения увлекается спортом и дважды участвовала в триатлонных стартах и полумарафонах. В 2013 году дочь экс-министра обороны России создала и начала руководить медийный проект "Гонка героев", где и познакомилась со своим мужем, фитнес-блогером Алексеем Столяровым.

Ксения Шойгу с бывшим супругом Алексеем

С 2018 году Ксения Шойгу стала советником главы Торгово-промышленной палаты России, а с 2019 году — руководителем проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" в Кронштадте. С декабря 2020 года женщина является президентом Федерации триатлона России.

Ксения Шойгу является президентом Федерации триатлона России

Этот проект, которым руководит Ксения, представляет собой инициативу по преобразования исторического района в туристический центр с элементами военно-исторического наследия. В 2023 году в Кронштадт приезжал Путин и Ксения лично проводила ему экскурсию.

Ксения Шойгу провела экскурсию Путину в Кронштадте

Отметим, что город Кронштадт находится на острове Котлин в Финском заливе Балтийского моря и находится недалеко от границ с членами НАТО — Финляндией и Странами Балтии. Хотя не все россияне посчитали целесообразным вкладывать огромные деньги в строительство курорта у "ворот НАТО".

Однако дочь "кровавого" экс-министра обороны РФ не волнуют траты, ведь она привыкла вести роскошный образ жизни. Ксения часто с мужем и дочерью отдыхала на элитных курортах, в частности в ОАЭ.

Ксения Шойгу привыкла к роскошной жизни

Также дочь Шойгу владеет лофтом и двумя пентхаусами в центре Москвы, стоимость которых составляет более шести миллионов долларов. Недвижимость была куплена Ксенией в 25 лет, тогда как официальная зарплата ее отца не могла покрыть таких расходов.

Ксения Шойгу владеет двумя пентхаусами в Москве

Что касается личной жизни, то с 2021 года Ксения жила в гражданском браке с Алексеем Столяровым, которому родила дочь Милану. Но в 2023 году назад зять Шойгу оказался в центре скандала за свои лайки под антивоенными постами Юрия Дудя. Более того, когда его спросили в сети Instagram, почему он не на фронте, Алексей назвал россиян, поддерживающих войну, "Z-быдлом".

Ксения Шойгу ушла от мужа фитнес-блогера

Такое поведение фитнес-блогера вызвало резонанс и Алексей публично начал "отнекиваться" от лайков и таких высказываний. Вскоре скандал замялся, но спустя полгода стало известно, что Ксения и Алексей больше не являются парой.

Младшая дочь Шойгу отметила, что они с бывшим возлюбленным остались в хороших отношениях, просто между ними пропали чувства. В 2022 году Ксения удалила страницу в Instagram, которую активно вела, показывая фолловерам свою беззаботную жизнь.

У младшей дочери Шойгу есть дочь

Известно, что Ксения Шойгу будет выступать на Петербургском международном экономическом форуме-2025. Среди спикеров также есть дочь Владимира Путина, гендиректор компании "Иннопрактика" Катерина Тихонова.

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