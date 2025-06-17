В этом человеке сложно узнать нынешнего главу Министерства иностранных дел РФ

Сергей Лавров уже много лет возглавляет российское Министерство иностранных дел, которое занимается не только международными связями РФ, но и регулярным распространением фейков и пропаганды. Чиновник с самого начала своей трудовой деятельности делал карьеру в дипломатической сфере, однако мало кто знает, как он выглядел в то время

"Телеграф" расскажет, каким был в молодости фейкомет Сергей Лавров, который теперь входит в близкий круг окружения Путина.

Лавров в начале карьеры — что известно

Один из главных путинских врунов Сергей Лавров родился в Москве 21 марта 1950 года. В сети есть информация о том, что родители Лаврова были тесно связаны с международной политикой в Советском союзе. Вероятно это и подтолкнуло будущего главу МИД получать образование и строить карьеру в сфере дипломатии.

Известно, что Лавров учился в школе с усиленным изучением английского языка, а потом поступил в Московский государствпенній университет международных отношений. По окончанию учебного заведения молодой специалист Лавров знал уже три языка — английский, сингальский и французский.

После учебы в МГИМО новоиспеченный дипломат пошел работать в посольство СССР, позже его отправили секретарем в посольство в США. Отработав там 10 лет Лавров вернулся в Россию, где его ждало серьезное повышение в дипломатической работе.

9 марта 2004 года президент России Путин назначил Сергея Лаврова главой министерства иностранных дел РФ. Все это время, уже более 20 лет близкий соратник Путина не покидает свою должность.

Что касается внешности, то на старых фото с молодых лет Лаврова практически невозможно узнать. В то время он был чуть меньше похож на лошадь, с которой его теперь часто ассоциируют в соцсетях. На одном из архивных кадров можно заметить, что в молодые годы соратник Путина носил странные уродливые очки с толстыми линзами и грубой оправой.

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