Рубил мясо на базаре и был отличником: как в детстве выглядел Андрей Садовой

Политик возглавляет Львовский городской совет с 2006 года

Андрей Садовой — известная личность в украинской политике. Многие знают его как мэра Львова, который с 2006 года управляет городом. Также Андрей Иванович создал свою партию "Самопоміч" и был кандидатом в президенты в 2019 году. Однако мало кто знает, каким политик был в прошлом.

"Телеграф" расскажет, как выглядел Андрей Садовой в детстве и как он зарабатывал свои первые деньги.

Андрей Садовой. Фото: Getty Images

Каким был Андрей Садовой в детстве?

Андрей Иванович Садовой родился во Львове 19 августа 1968 года, сейчас ему 56 лет. Отец мэра был инженером-поставщиком, а мама учительницей. Вместе с родителями и младшей сестрой Ириной Садовой сначала жил в районе Научной, а потом семья переехала на Сихов.

Известно, что в школе будущий мэр Львова был отличником, а его фото красовалось на школьной доске почета. Однако, как вспоминали его однокурсники, в техникуме Андрей Иванович уже стал троечником. Также известно, что после техникума политик отслужил в армии, а уже потом поступил в университет. К слову, мэр признавался, что свои первые деньги в детстве зарабатывал тем, что рубил мясо на базаре.

В сети есть редкое фото Садового в школьные годы. В то время он был примерным мальчиком со светлыми волосами и острыми чертами лица. И надо сказать, что внешность Андрея Ивановича не сильно изменилась, его точно можно узнать на школьном фото в отличие от других украинских политиков или государственных деятелей.

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