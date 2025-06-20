Россияне восхищаются гимнасткой

Одна из самых титулованных гимнасток в России, которую называют любовницей Путина Алина Кабаева, познакомившаяся с ним в 18 лет, поразила россиян. На новых фото она заметно помолодела.

Она появилась на подготовке художественных гимнасток к одному из российских соревнований. Снимками Кабаевой поделились на одном из пропагандистских телеграмм-каналов.

На фото любовница Путина предстала в черном длинном платье на запах с распущенными волосами и ярким макияжем. Фотографии быстро разлетелись пабликами пропагандистов с подписями, где россияне восхищаются Кабаевой.

В одном из российских телеграмм каналов ее даже назвали даже "Меланией Трамп". Интересно, из-за большой разницы в возрасте с "любимым" или некоторой схожести во внешности?

Напомним, что разница в возрасте Путина и Кабаевой – 30 лет. Они познакомились, когда девушке было всего 18. Поговаривают, что именно из-за нее президент РФ расстался с супругой Людмилой. За время вероятного романа между ними, Кабаева даже родила нескольких детей. Однако информацию о том, что между ними отношения, ни лидер страны-агрессорки, ни художественная гимнастка, не подтверждают.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что у Путина, похоже, появилась новая любовница. Об этом стало известно еще в феврале прошлого года, а его избранница даже младше Кабаева.