Росіяни захоплюються гімнасткою

Одна з найтитулованіших гімнасток у Росії, яку називають коханкою Путіна Аліна Кабаєва, яка познайомилася із ним у 18 років, вразила росіян. На нових фото вона помітно помолодшала.

Вона з’явилася на підготовці художніх гімнасток до одних із російських змагань. Знімками Кабаєвої поділилися на одному з пропагандистських телеграм-каналів.

На фото коханка Путіна постала у чорній довгій сукні на затин з розпущеним волоссям і яскравим макіяжем. Світлини швидко розлетілися пабліками пропагандистів із підписами, де вони захоплюються Кабаєвою.

В одному з російських телеграм каналів її навіть назвали навіть їхньою "Меланією Трамп". Цікаво, через велику різницю у віці з "коханим" чи деяку схожість у зовнішності?

Нагадаємо, що різниця у віці Путіна і Кабаєвої — 30 років. Вони познайомилися, коли дівчині було лише 18. Подейкують, що саме через неї президент РФ розлучився з дружиною Людмилою. За час імовірного роману між ними, Кабаєва навіть народила кількох дітей. Однак інформацію про те, що між ними стосунки, ані лідер країни-агресорки, ані художня гімнастка, не підтверджують.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Путіна, схоже, з'явилася нова коханка. Про це стало відомо ще в лютому минулого року, а його обраниця навіть молодша за Кабаєву.