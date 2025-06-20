Маск просит убежища в России, говорят у Путина: кто еще из известных американцев любит РФ (обновлено)

Он был там только раз, почти 25 лет назад

В Госдуме России заявили, что американский миллиардер Илон Маск якобы попросил политического убежища в РФ. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков добавил, что "мы его всегда ждем".

Обновлено. Высокопоставленный источник в Москве заявил, что заявления Даванкова, что Маск запросил убежища в РФ — "хайп, который уже перешел все нормы приличия", пишет "ТАСС". Высокопоставленный чиновник добавил, что подобное поведение не соответствует должности вице-спикера Госдумы РФ.

"Мне кажется, Илон Маск совершил ошибки, но эти ошибки надо уметь прощать. Если не получится, то мы его всегда ждем, он с точки зрения своей технологичности и визионерства очень крут", — приводят росСМИ слова Даванкова.

В сети смеются

Некоторые комментаторы выражают сомнение, что Маск мог попросить убежища в России. Некоторые иронически спрашивают, не попросил ли еще убежища в РФ президент США Дональд Трамп.

"А Трамп еще не попросил?", "В честь Маска даже город назвали: "Маск-ва", "Ну где еще убежища просить миллиардеру? Давно на милых болотах не гулял, комаров не кормил" "Что они там все курят", — пишут в сети.

Так в сети комментируют эту новость

Илон Маск был в России только раз — эта поездка была не слишком удачной

Стоит отметить, что сам Маск не комментировал заявления, что он якобы просит политического убежища в России. По открытой информации, Маск был у РФ очень давно. В 2022 году он приезжал в Москву с целью закупки российских межконтинентальных баллистических ракет (МБР) для запуска из них спутника "Mars Oasis". После встречи с российскими партнерами, он решил создать ракету сам – и основал SpaceX.

Как писали СМИ, по дороге Маск заехал в Париж, где перебрал с алкоголем на вечеринке. На встрече в РФ его мучило похмелье. Маск пытался улучшить свое состояние водкой, но в конце концов просто отключился прямо на встрече. На следующий день он отрезвел и попытался договориться о ракетах, но получил резкий отказ — вроде бы в него даже плюнули.

Маск был в России в 2025 году — но не Илон, а его отец Эррол

Маск-старший был в РФ недавно, в рамках "Форума будущего 2050 года". В ходе беседы с журналистами он заверил, что его семья восхищается главой России Владимиром Путиным и считает его "сильным лидером". Он назвал Москву лучшей столицей, а Россию одной из лучших стран.

Кто еще из известных американцев живет в России

Стивен Сигал — актер и режиссер, 2 ноября 2016 года Путин подписал указ о предоставлении ему гражданства России. Сигал обожает главу Кремля и поддерживает его войну против Украины. Американец не постоянно проживает в РФ, но часто бывает в Москве, Санкт-Петербурге и оккупированном Крыму. Обладает недвижимостью на территории РФ.

Эдвард Сноуден — бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США, обнародовавший информацию о программах глобальной слежки США. В июне 2013 года получил убежище в Москве, в 2022 году стал гражданином РФ, получил паспорт, постоянно проживает в стране.

Джефф Монсон — боец смешанного стиля и боксер, чемпион мира по греплингу из Миннесоты, переехал в Россию в 2013 году, получил российское гражданство в 2018 году и не является гражданином США с 2023 года. В настоящее время он является депутатом Совета депутатов городского округа Красногорска от партии "Единая Россия". В сентябре 2023 года он был избран в парламент (Курултай) Республики Башкортостан.

Дэниел Мартиндейл — миссионер из Индианы, приехал в Украину во время войны 2022 года и шпионил в пользу РФ. Помогал координировать атаки России по территории Украины. В конце концов, оккупанты переправили его на территорию России, где он попросил политического убежища.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в апреле этого года Илон Маск подрался в коридоре Белого дома с министром финансов США Скоттом Бессентом. Конфликт возник из-за споров о тарифной политике, и невыполненных обещаний Маска сократить государственные расходы.