Нелепое кимоно, платья-балахоны и не только: что носила Людмила Путина, когда была первой леди России

Экс-жена Путина признавалась, что модой совсем не интересуется

Российский диктатор Владимир Путин почти 30 лет был в браке с Людмилой Шкребневой, которая променяла его на молодого избранника. Но, будучи в статусе первой леди России, Людмила редко появлялась на публике, а когда выходила в свет, то неоднократно становилась объектом насмешек.

"Телеграф" решил выяснить, что носила Людмила Путина, когда была женой президента России и почему над ней многие смеялись. Мы расскажем о самых нелепых образах бывшей жены Путина.

Людмила Путина — какие странные наряды надевала экс-жена президента России

Избранница кровавого диктатора отличалась своеобразным стилем в одежде, но это было неудивительно, ведь Людмила признавалась, что модой не интересуется и не пользуется услугами fashen-экспертов. Все наряды на важные публичные мероприятия она выбирала самостоятельно.

Людмила Путина обладала странным стилем, Фото: Getty Images

Бывшая жена Путина предпочитала наряды светлых оттенков, но с избытком декора, цветочных вставок и украшений. В большинстве случаев Людмила выглядела на публике комично, безвкусно, зато "по-богатому".

Людмила Путина любила яркие принты, Фото: Getty Images

Экс-жена Путина самостоятельно выбирала образы, Фото: Getty Images

Экс-первая леди России не умела подбирать костюмы и пыталась "разбавить" их разными деталями, например, "кудрявым" воротником и вставками с принтами. Часто для выходов в свет она выбирала платья-балахоны, которые неправильно подчеркивали ее пышную фигуру. С выбором обуви у Людмилы также были сложности.

Что носила Людмила Путина

Особенно в прессе обсуждали ее наряд на встрече с королевой Елизаветой II. Людмила решила, что для такого мероприятия станет уместным "монарший" стиль, поэтому появилась в молочном платье с рюшами и большой круглой шляпе с широкими полями и бантом. В западной прессе образ экс-жены Путина назвали "наряд шестилетней подружки невесты".

Людмила Путина опозорилась на встрече с королевой Елизаветой II, Фото: Getty Images

Людмила Путина выглядела нелепо даже во время визита в Японию вместе с мужем. Бывшая первая леди России решила надеть кимоно, тогда как остальные гости предпочли деловой стиль.

Людмила Путина в кимоно

"Телеграф" писал ранее, как выглядела Кабаева, когда познакомилась с Путиным. Гимнастка по сути была еще ребенком.