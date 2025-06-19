"Россия потеряла авторитет, нас выбросили": друг Путина внезапно осознал реальность

Пропагандист Кремля на примере хоккея показал, что у России нет международного авторитета

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов заявил, что Россия не является хоккейной державой. Ранее Фетисов назвал ЧМ-2025 по хоккею нелегитимным из-за недопуска РФ.

Соответствующий комментарий Фетисова приводит bookmaker-ratings.ru. По его словам, Россию выгнали отовсюду, после чего РФ потеряла авторитет.

"Вопрос был задан про то, что нас выкинули с чемпионата мира и Олимпиады. Вопрос был в том, являемся ли мы после этого спортивной державой? Конечно, нет. Нас нигде не слушают во время принятия решений, значит, мы не авторитет.

Что касается внутреннего развития России, то за последние 20 лет с приходом президента нашей страны было сделано очень много. Принимали программы по созданию катков по всей стране, созданию КХЛ. У нас потенциал большой.

Но есть проблемы, которые требуют решения. Но называть державой – громко очень. Но по потенциалу и истории – да, а по влиянию сегодня – нет", – сказал Фетисов.

В сети высмеяли слова Фетисова, ведь международная изоляция РФ стала следствием действий его друга Владимира Путина. Один из пользователей пошутил, что Вячеславу стоит быть осторожнее с высказываниями, ведь он начал говорить как иностранный агент.

Напомним, сборные РФ и Беларуси не участвовали на хоккейном ЧМ-2025, ведь были отстранены от всех международных соревнований до окончания сезона 2024/25. Кроме того, страны-агрессоры исключены из состава участников ЧМ-2026. Добавим, что российских хоккеистов не пустят на Олимпиаду-2026.