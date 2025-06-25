В каждом кармане по колоде карт: сеть разрывают мемы о костюме Зеленского (фото)

Пользователи сети не сдерживают эмоций

Владимир Зеленский в третий раз за три года полномасштабной войны появился на публике в одежде, приближенной к классическому стилю. Он надел жакет, брюки и не тактическую обувь, однако он все еще появился без галстука и туфель. И это вдохновило украинцев создать мемы и шутки.

"Телеграф" собрал самые смешные мемы. Событие произошло на саммите НАТО 25 июня, что интересно, именно в этот день встретились лидеры Украины и США.

Стоит отметить, что в течение всего периода российской агрессии Зеленский неизменно носил характерные оливковые футболки и военизированную одежду, что стало его узнаваемой визитной карточкой и символом солидарности с украинскими защитниками.

В сети в это время предполагают, что Зеленский выбрал этот стиль не просто так. Ведь в феврале 2025 года он подвергся критике в Овальном кабинете из-за того, что был не в костюме. Украинцы пилят мемы на эту тему и шутят, что теперь у Зеленского есть "карты", о которых говорил Дональд Трамп.

Украинцы остроумно пошутили и в фотошопе дорисовали человека, который в кармане пиджака имеет колоду карт.

Также на одной из шуток дорисовали изумленное лицо Дональда Трампа.

Прибегли к еще большей иронии и изобразили Зеленского на модном показе. Одет он был полностью под колоду карты.

Шутили также и о том, чем закончилась встреча Трампа и Зеленского. Украинцы пририсовали соответствующий текст.

Это третье появление президента Украины на публике не в милитаре стиле. В похожем наряде Зеленский был на похоронах Папы Римского Франциска в апреле 2025 года. Также в классическом костюме президент Украины посетил инаугурацию Папы Римского Льва XIV в мае.

Ранее "Телеграф" писал, что Макрон оконфузился с российским треком на саммите G7.