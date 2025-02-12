"Торговал" фамилией и носил при себе фотографии с Путиным: как выглядит двоюродный брат президента России

В сети пишут, что Игорь является "нелюбимым" родственником Путина

Кровавый диктатор Владимир Путин старается не "светить" свою личную жизнь и родственные связи. Однако известно, что у него был родной брат, скончавшийся в два года, а также есть двоюродный брат Игорь, который удачно использовал свою фамилию, чтобы продвигаться по карьерной лестнице.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит двоюродный брат Владимира Путина, которого в сети называют его "нелюбимым" родственником. Мы узнали, в каких скандалах был замешан мужчина.

Что известно об Игоре Путине — двоюродном брате Владимира Путина

Двоюродный брат президента России Игорь Путин родился в 1953 году в Ленинграде. В 1974 году он окончил Рязанское высшее военное автомобильное командное училище, а в 2000 году — Волго-Вятскую академию госслужбы.

Свою карьеру Игорь Путин начал в рязанской Лицензионной палате, потом переехал в столицу России и стал вице-президентом "Газэнергопромбанка", но не проработал там даже полгода. Уволиться из должности, как говорят журналисты "Проекта", попросил сам Владимир Путин и подчеркнул, что кузену нужно "быть незаметным" после одного из "инцидентов в банке".

Игорь Путин был замешан в скандалах с отмывания денег

Из Москвы Игорь перебрался в Самару, возглавив совет директоров Самарского резервуарного завода. На должность его устроил местный олигарх Андрей Ищук, который хотел себе "солидного человека с прикрытием и красивой фамилией", чтобы его бизнес не трогали лишний раз.

Позднее двоюродный брат Путина снова вернулся в Москву и стал "торговать" фамилией, осознавая ее важность. Главной работой Игоря стало предоставление своего имени для "крышевания" сомнительного бизнеса.

Игоря Путина называют "нелюбимым" родственником диктатора

Игорь Путин был совладельцем в 33 компаниях, из которых 15 закрылись, шесть обанкротились и шесть были ликвидированы. Но сам Игорь всегда избегал ответственности за свои махинации. Его имя даже фигурировало в скандале вокруг компании Danske Bank, ставшей одним из крупнейших каналов для отмывания идущих из России денег.

Общается ли Владимир Путин со своим двоюродным братом Игорем

Игорь Путин, чтобы "продать" свое имя, делал видимость, что поддерживает с президентом России близкие отношения. Когда он возглавлял завод в Самаре, то всячески старался напомнить окружающим, кто является его родственником.

Игорь Путин торговал своей фамилией для чужого бизнеса

В сети пишут, что Игорь носил с собой пачку фотографий, на которых был изображен вместе с Владимиром. А во время работы в "Мастер-банке" даже поместил на своей табличке с именем российский герб.

Но как рассказал бывший сотрудник "Мастер-банка", от Игоря было мало толку. Он часто говорил, что едет договариваться по тому или иному поводу в администрацию президента или на Лубянку, садился в машину с водителем, ехал, но ничего не происходило.

Как оказалось, Игорь даже не доходил до проходной, он заходил внутрь здания, ждал некоторое время и выходил обратно. Вскоре в банке произошли обыски и отобрали у него лицензию за дыры в капитале.

Журналисты также узнали, что Владимир Путин вовсе не общается со своим двоюродным братом. У Игоря нет возможности ни встретиться с ним, ни даже поздравить с днем рождения. Когда Игорь пытался добиться с президентом встречи, ему ответили, что "у него братьев — вся Россия".

Как выглядит двоюродный брат Владимира Путина

Согласно последним данным, Игорь Путин ушел на пенсию, купил себе дом на колесах и участок на берегу Волги. В медийном пространстве он не появляется.

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