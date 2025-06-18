Старшая дочь Путина вышла в свет: где ее заметили и что наговорила (видео)

К мерам форума также присоединилась младшая дочь Путина

Старшая дочь президента России Мария Воронцова приняла участие в работе Петербургского международного экономического форума-2025, выступив модератором сессии "Неоэтика в эпоху нейротехнологий". В своем выступлении она акцентировала внимание на перспективных направлениях применения новейших разработок в области нейронаук.

Об этом пишут росСМИ. Речь шла о медицинских технологиях, направленных на восстановление и улучшение физических и когнитивных функций человека.

"Когда мы возвращаем то, что потеряно — это благо", — отметила родственница Владимира Путина, говоря о целесообразности использования технологий для замены органов или коррекции нарушений. В то же время, она выразила сдержанное отношение к идее чрезмерного энхансмента — улучшение сверх нормы, которое, по ее словам, "может лишить человека мотивации к развитию".

Кроме того, в рамках сессии была поднята тема этических аспектов использования нейротехнологий. Как отметила Воронцова, эти инструменты потенциально могут не только считывать, но и влиять на умственную деятельность человека: "Мы получаем доступ к ландшафту нервной системы — мыслям, эмоциям, страхам, а возможно и действиям".

К мерам форума также присоединилась младшая дочь президента РФ Екатерина Тихонова, выступившая в онлайн-формате на сессии, посвященной роли зарубежного бизнеса на рынке России.

Ранее Телеграф сообщал, что Мария Воронцова, старшая дочь Владимира Путина, получила грант Российского научного фонда (РНФ) на сумму 30 млн рублей для создания "лаборатории мирового уровня", но ее научные результаты вызывают сомнения.