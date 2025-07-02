Укр

Россияне скулят об убийстве командующего Черноморским флотом РФ в Крыму: детали

Автор
Марина Ищенко
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Ильдар Ахмеров Новость обновлена 02 июля 2025, 17:44
Ильдар Ахмеров. Фото Коллаж "Телеграф"

Россияне уже просят "мести"

Командующий Черноморским флотом России якобы убит во временно оккупированном Крыму. Речь идет за Ильдара Ахмерова.

Об убийстве Ахметова сообщил ряд российских телеграмм-каналов. Россияне уже воют о "отмщении".

Так называемые военкоры в Telegram заявили, что Ахмеров был убит "в результате подлого удара ГУР МО". Что интересно, на днях сообщали о масштабных взрывах на полуострове.

В Украине пока не комментировали предполагаемое убийство Ильдара Ахмерова. "Телеграф" внимательно следит за ситуацией.

Между тем, российские военкоры скулят о смерти оккупанта. Однако отмечают, что "это война".

Ильдар Ахмеров – что известно

Ильдар Ахмеров – русский военный деятель. Начальник штаба – первый заместитель командующего Черноморским флотом ВМФ Российской Федерации с 2024 года, вице-адмирал (2024).

Ильдар Ахмеров
  • Службу проходил командиром группы боевой части управления сторожевого корабля "Сторожевой" (1987-1994).
  • командиром радиотехнической боевой части большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" (1994-1997).
  • старшим помощником командира большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" (1997-2001).
  • командиром большого противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" (с 2003 года).
  • начальником штаба (до 2008 года) и командиром (2008—2011) 44-й бригады противолодочных кораблей.
  • заместителем командующего Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота (2011-2012).
  • начальником штаба (2013-2014) и командующим (2014-2015) Каспийской флотилии.
  • начальником штаба — первым заместителем командующего Кольской флотилией разнородных сил Северного флота (с мая 2015 года).
  • 18 февраля 2021 года присвоено воинское звание контр-адмирал.
  • На 2023 год – заместитель командующего Черноморским флотом, с 2024 года – начальник штаба – первый заместитель командующего Черноморским флотом.
  • 9 декабря 2024 года присвоено воинское звание вице-адмирал.

Ранее "Телеграф" писал, что появился новый подозреваемый в убийстве предателя Кивы.

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#Крым #Война #Черноморский флот России