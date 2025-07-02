Россияне скулят об убийстве командующего Черноморским флотом РФ в Крыму: детали

Россияне уже просят "мести"

Командующий Черноморским флотом России якобы убит во временно оккупированном Крыму. Речь идет за Ильдара Ахмерова.

Об убийстве Ахметова сообщил ряд российских телеграмм-каналов. Россияне уже воют о "отмщении".

Так называемые военкоры в Telegram заявили, что Ахмеров был убит "в результате подлого удара ГУР МО". Что интересно, на днях сообщали о масштабных взрывах на полуострове.

В Украине пока не комментировали предполагаемое убийство Ильдара Ахмерова. "Телеграф" внимательно следит за ситуацией.

Между тем, российские военкоры скулят о смерти оккупанта. Однако отмечают, что "это война".

Ильдар Ахмеров – что известно

Ильдар Ахмеров – русский военный деятель. Начальник штаба – первый заместитель командующего Черноморским флотом ВМФ Российской Федерации с 2024 года, вице-адмирал (2024).

Ильдар Ахмеров

Службу проходил командиром группы боевой части управления сторожевого корабля "Сторожевой" (1987-1994).

командиром радиотехнической боевой части большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" (1994-1997).

старшим помощником командира большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" (1997-2001).

командиром большого противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" (с 2003 года).

начальником штаба (до 2008 года) и командиром (2008—2011) 44-й бригады противолодочных кораблей.

заместителем командующего Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота (2011-2012).

начальником штаба (2013-2014) и командующим (2014-2015) Каспийской флотилии.

начальником штаба — первым заместителем командующего Кольской флотилией разнородных сил Северного флота (с мая 2015 года).

18 февраля 2021 года присвоено воинское звание контр-адмирал.

На 2023 год – заместитель командующего Черноморским флотом, с 2024 года – начальник штаба – первый заместитель командующего Черноморским флотом.

9 декабря 2024 года присвоено воинское звание вице-адмирал.

Ранее "Телеграф" писал, что появился новый подозреваемый в убийстве предателя Кивы.