Россияне скулят об убийстве командующего Черноморским флотом РФ в Крыму: детали
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Россияне уже просят "мести"
Командующий Черноморским флотом России якобы убит во временно оккупированном Крыму. Речь идет за Ильдара Ахмерова.
Об убийстве Ахметова сообщил ряд российских телеграмм-каналов. Россияне уже воют о "отмщении".
Так называемые военкоры в Telegram заявили, что Ахмеров был убит "в результате подлого удара ГУР МО". Что интересно, на днях сообщали о масштабных взрывах на полуострове.
В Украине пока не комментировали предполагаемое убийство Ильдара Ахмерова. "Телеграф" внимательно следит за ситуацией.
Между тем, российские военкоры скулят о смерти оккупанта. Однако отмечают, что "это война".
Ильдар Ахмеров – что известно
Ильдар Ахмеров – русский военный деятель. Начальник штаба – первый заместитель командующего Черноморским флотом ВМФ Российской Федерации с 2024 года, вице-адмирал (2024).
- Службу проходил командиром группы боевой части управления сторожевого корабля "Сторожевой" (1987-1994).
- командиром радиотехнической боевой части большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" (1994-1997).
- старшим помощником командира большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" (1997-2001).
- командиром большого противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" (с 2003 года).
- начальником штаба (до 2008 года) и командиром (2008—2011) 44-й бригады противолодочных кораблей.
- заместителем командующего Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота (2011-2012).
- начальником штаба (2013-2014) и командующим (2014-2015) Каспийской флотилии.
- начальником штаба — первым заместителем командующего Кольской флотилией разнородных сил Северного флота (с мая 2015 года).
- 18 февраля 2021 года присвоено воинское звание контр-адмирал.
- На 2023 год – заместитель командующего Черноморским флотом, с 2024 года – начальник штаба – первый заместитель командующего Черноморским флотом.
- 9 декабря 2024 года присвоено воинское звание вице-адмирал.
Ранее "Телеграф" писал, что появился новый подозреваемый в убийстве предателя Кивы.