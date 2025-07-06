Путин рискнул похвастаться донатами россиян на "СВО" и опозорился

Сумма более чем в два раза превышает данные от 30 июня

Российский диктатор Владимир Путин решил показаться на публике и толкнуть мотивирующую речь о том, как сильно россияне поддерживают его военную авантюру в Украине. Он похвастался, что обычные люди якобы уже собрали на нужды оккупационных войск 54 миллиарда рублей.

Об этом он рассказал во время выступления на форуме ОНФ, а его слова уже растиражировали российские пропагандистские каналы. Путин похвалил тех обычных россиян, кто поддерживает армию.

"В таких народных КБ (конструкторские бюро, — ред) на коленке, в гаражах, за домашними ноутбуками российские Кулибины порой придумывают такое, что превосходит по качеству и эффективности некоторое железо наших противников из стран НАТО", — сказал Путин.

Весьма примечательно, что во время выступления он охарактеризовал Альянс именно как "противника", а не использовал для этого более дипломатическое слово.

Путин заявил, что в рамках инициативы "Народный фронт" оккупанты получили 110 тысяч дронов. Он добавил, что за три года войны миллионы россиян задонатили через программу "Все для победы" 54,5 миллиарда рублей (около 29 млрд гривен) "народных средств", а также подчеркнул, что речь идет именно о деньгах собранных обычными россиянами

Любопытно то, что буквально 30 июня пропагандисты информировали, что в рамках этой программы было собрано в два раза меньше. Поэтому либо с россиян за 6 дней в экстренном порядке "стрясли" еще 30 миллиардов рублей, либо Путин "слегка приукрасил" действительность.

Сообщение ТАСС от 30 июня

В глаза также бросается и то, что Путин хоть и пытался показать "народное единство", но сам весьма демонстративно отстранился от окружающих. Даже от ведущих мероприятия его отделяло значительное пустое пространство.

Путин на форуме ОНФ

Стоит отметить, что несмотря на то, что озвученная Путиным цифра вызывает вопросы, для Украины это вовсе не "космическая" цифра. Даже если взять его слова о 54 миллиардах (29 млрд гривен) с начала вторжения, то это лишь немногим больше суммы, собранной тремя крупнейшими благотворительными фондами Украины (United24, "Вернись живым" и фонд Сергея Притулы) за 2024 год.

По данным Opendatabot от 24 февраля 2025 года, общая сумма донатов украинцев через эти три фонда достигла 93,3 миллиарда гривен. Из них 70 млрд, были собраны через United24. Очевидно, что в статистике не учтены донаты через других крупных и мелких волонтеров, прямые сборы боевых бригад и другие инициативы.

Сборы крупных украинских фондов

Как сообщалось ранее, в западных СМИ оценивают, что война России против Украины закончится в 2026 году. Эта цифра обусловлена тем, что запасы советской техники на складах подходят к концу, а производство новой сильно ударит по и без того "перегретой" экономике.