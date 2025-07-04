"На той стадии, когда…" Пристайко о том, насколько Украина близка к миру

Путин до сих пор хочет обуздать Украину

На фоне "летнего наступления" России и переговоров в Стамбуле у большинства возникает вопрос: насколько сейчас Украина близка к миру. Однако очень многие забывают, что Россия — то самое государство, которым было 3 года назад, как и его глава Владимир Путин.

Об этом рассказал Вадим Пристайко, посол Украины в Великобритании (2020-2023) в интервью OBOZ.UA. По его словам, в настоящее время в медиапространстве и обществе бытует миф, что Минские договоренности — это "зрада", а переговоры 2025 года — что-то новое.

"Наш противник не изменился: это та же Россия. Более того, так сложилось, что у них вообще ничего не меняется. Я смотрю на тех людей, которые приезжают, это тот самый Ушаков, который только вчера там комментировал что-то. Над ними всеми стоит тот же Путин, задача которого не изменилась. Он хочет обуздать Украину и вернуть то состояние, в которое он верит как человек, как политик. Это состояние, когда Россия командует всеми территориями так называемой империи Советского Союза", — говорит Пристайко.

По его словам, сейчас сложно объяснить, насколько Украина далека от завершения войны. Только осознав альтернативы выхода из нее, учитывая империализм России, можно будет об этом говорить.

"Сейчас мы вообще на другой стадии коммуникации, пока не имеющей выхода на завершение. Мы на стадии начальных так называемых переговорных позиций, то есть это запросные позиции, когда каждая сторона выдвигает свои условия", — объясняет экс-посол.

Пристайко добавляет, что переговорные позиции Украины — это выход на границы 91-го года, восстановление справедливости, выплаты репараций, возвращение детей, пленных и т.д. Проведение суда в Гааге над Путиным. При этом Россия выдвигает обратное — уничтожение всего поставленного Украине оружия, денацификация, демобилизация и т.д.

"Требования Украины выглядят вполне справедливыми как для страны, которая стала жертвой агрессора. А вот Россия хочет, чтобы следующее нападение походило на прогулку по парку и никто из наших партнеров не успел даже пикнуть", — говорит эксперт.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что назван год, когда Путин может закончить войну в Украине.