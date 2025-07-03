"Давайте будем реалистами": Терехов — о том, как закончится война

Чиновник также сообщил, отойдет ли армия РФ из Харьковской области

Мэр Харькова Игорь Терехов поделился своим мнением о том, как может завершиться война в Украине. По его словам, военного решения сегодня нет и все эксперты это подтверждают.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде". Чиновник убежден, что завершение войны возможно только дипломатическим путем, при сильной международной поддержке Украины. "Верю в искусство дипломатии. Нам необходима жесткая международная поддержка", — добавляет он.

В преддверии полномасштабного вторжения российских войск в феврале 2022 года Терехов был убежден, что войны не будет. Сейчас он объясняет это тем, что информация поступала от компетентных служб, которые говорили, что идут военные учения, а не подготовка к реальной агрессии.

"За считаные часы до вторжения нас собирали в СБУ и говорили, что никакой войны не будет — это просто военные учения. Мои данные базировались на сообщениях информированных служб. Если бы мы знали хотя бы за неделю, мы бы совсем по-другому подготовились бы", — говорит мэр Харькова.

На вопрос о том, отойдет ли армия РФ с Харьковщины, чиновник ответил, что для этого нужна, прежде всего, активная оборона украинской армии. "Сами они, конечно, никуда не откатятся — надо, чтобы мы их откатили. Но давайте быть реалистами: для Харькова справедливым миром может быть граница, какой она была до начала полномасштабного вторжения", — подчеркивает собеседник.

Ранее "Телеграф" сообщал, что россияне не смогли взять Харьков в 2022 году не только из-за усилий военных, но и благодаря героизму местных жителей. Кремль серьезно ошибся, считая Харьков пророссийским городом.