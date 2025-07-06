Путін ризикнув похвалитися донатами росіян на "СВО" і зганьбився

Сума більш ніж удвічі перевищує дані від 30 червня

Російський диктатор Володимир Путін вирішив з’явитися на публіці і штовхнути мотиваційну промову про те, як сильно росіяни підтримують його військову авантюру в Україні. Він похвалився, що звичайні люди нібито вже зібрали на потреби окупаційних військ 54 мільярди рублів.

Про це він розповів під час виступу на форумі ОНФ, а його слова розтиражували російські пропагандистські канали. Путін похвалив тих пересічних росіян, хто підтримує армію.

"У таких народних КБ (конструкторські бюро, — ред) на колінах, в гаражах, за домашніми ноутбуками російські Кулібіни часом вигадують таке, що перевершує за якістю та ефективністю деяке залізо наших противників із країн НАТО", — сказав Путін.

Вельми примітно, що під час виступу він схарактеризував Альянс саме як "противника", а не використав для цього дипломатичніше слово.

Путін заявив, що в рамках ініціативи "Народний фронт" окупанти отримали 110 тисяч дронів. Він додав, що за три роки війни мільйони росіян задонатили через програму "Все для перемоги" 54,5 мільярда рублів (близько 29 млрд гривень) "народних коштів", а також наголосив, що йдеться саме про гроші зібрані звичайними росіянами

Цікаво, що буквально 30 червня пропагандисти інформували, що в рамках цієї ж програми було зібрано вдвічі менше. Тому або з росіян за 6 днів в екстреному порядку "струсили" ще 30 мільярдів рублів, або Путін "злегка прикрасив" дійсність.

Повідомлення ТАРС від 30 червня

В очі також впадає і те, що Путін хоч і намагався показати "народну єдність", але сам дуже демонстративно відсторонився від оточуючих. Навіть від ведучих заходу його відокремлював значний порожній простір.

Путін на форумі ОНФ

Варто зазначити, що попри те, що озвучена Путіним цифра викликає питання, для України це зовсім не "космічна" цифра. Навіть якщо взяти його слова про 54 мільярди (29 млрд гривень) з початку вторгнення, то це лише трохи більше суми, зібраної трьома найбільшими благодійними фондами України (United24, "Повернись живим" та фонд Сергія Притули) за 2024 рік.

За даними Opendatabot від 24 лютого 2025 року, загальна сума донатів українців через ці три фонди досягла 93,3 мільярда гривень. З них 70 млрд, було зібрано через United24. Очевидно, що у статистиці не враховано донати через інших великих та дрібних волонтерів, прямі збори бойових бригад та інші ініціативи.

Збір великих українських фондів

Як повідомлялося раніше, у західних ЗМІ оцінюють, що війна Росії проти України закінчиться 2026 року. Ця цифра обумовлена тим, що запаси радянської техніки на складах добігають кінця, а виробництво нової сильно вдарить по і без того "перегрітій" економіці.