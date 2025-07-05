Почему Трамп не хочет встречаться с Путиным: политолог объяснил логику президента США

Встреча пока не в интересах Вашингтона

Президент США Дональд Трамп не торопится проводить встречу с Владимиром Путиным. Главе Белого дома необходим полезный для него результат, а сейчас такого быть не может.

Об этом рассказал политолог Тарас Загородний в эфире 24 канала. Он обратил внимание на то, что обычно перед встречами первых лиц происходят какие-то технические встречи представителей, которые обсуждают детали будущих соглашений, после чего их подписывают на самом высоком уровне.

"В логике Трампа, он будет проводить встречи, когда будет какой-то конкретный результат. Завершается война в Украине, он встречается с Путиным, они жмут руки. Но к этому еще очень и очень далеко, этот процесс даже еще не начался… ничто никуда не движется", — сказал он.

Он отметил, что между Россией и США не было прогресса и по многим другим проектам, которые ранее обсуждали Трамп и Путин.

"Я не вижу никаких конкретных действий, подтвердивших фантазии многих наших людей, которые никак не могут привыкнуть к тому, что жизнь существенно сложнее устроена, чем говорят по телевизору. И говорится не нам — большинству украинцев думается, что Трамп с нами говорит. Нет, он не с нами говорит, он говорит с американским народом и конечно же с собой", — сказал Загородний.

Как сообщалось ранее, Трамп признал, что не знает, закончится ли война России против Украины. При этом до этого он поговорил с Путиным и похоже понял, что тот не желает завершать боевые действия.