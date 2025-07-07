Сотни рейсов задерживаются, огромные убытки и увольнения. В России продолжается масштабный авиаколлапс

Авиакомпаниям это может стоить 20 миллиардов рублей

В России более 7 тысяч пассажиров до сих пор не могут вылететь из Питера – коллапс в аэропортах продолжается. В Москве тоже есть задержки, люди спят на полу. Причина – угроза беспилотников.

Об этом сообщают в российских телеграмм-каналах. Там отметили, что три дрона ночью сбиты в Лужском районе, в Московской — уничтожено 8 БПЛА.

Сейчас в Пулково задержано более 100 рейсов — от 2 до 6 часов, еще около 30 отменены. По данным SHOT, на запасные аэропорты ушло более 80 самолетов.

Людям предоставляют воду и питание. В Москве задержаны или отменены около 30 рейсов.

Кроме этого, в Росавиации сообщили, что с 5 июля по 06:00 7 июля было отменено 485 рейсов, задержано почти 2 тысячи. Еще 88 самолетов ушли на запасные аэродромы, оформлено 43 тыс. вынужденных возвратов билетов. В отелях из-за отмены и переноса рейсов разместили 94 тыс. лиц.

Россия будет ущерб

Авиаколлапс в России 5-6 июля из-за угрозы беспилотников может стоить авиакомпаниям 20 миллиардов рублей. Лишь ущерб от отмены рейсов в первые сутки масштабного сбоя в трех аэропортах оценивается в 4-6 миллиардов рублей.

Эксперты подсчитали потери каждого отмененного рейса. Если принять Boeing 737-800 на 158 пассажиров (20 мест бизнес-класса и 138 эконом-класса), то авиакомпания теряет 15-23 миллиона рублей в зависимости от направления. Эта сумма включает расходы на аэропорт, экипаж, топливо и недополученные доходы.

Таким образом, только первые сутки отмен в трех аэропортах стоили авиакомпаниям не менее 3,9-5,9 миллиарда рублей. А любая задержка рейса более 15 минут обходится приблизительно в 1,5 миллиона рублей.

Пассажирские ассоциации требуют создать четкий регламент для чрезвычайных ситуаций. Эксперты считают, что размещение и питание пассажиров должны обеспечивать аэропорты за счет авиакомпаний, а малым перевозчикам нужна государственная поддержка во избежание банкротства.

После этого полетели головы

После коллапса в аэропортах Путин уволил своего министра транспорта – Романа Старовойта. Об этом пишет Денис Казанский, ссылаясь на россМИ.

"Не совсем понятно, в чем его вина, но пусть будет. Пожалуй, просто искали козла отпущения и нашли. Украина уничтожила его карьеру. Но в феврале 2022 года он тоже, наверное, радовался началу "СВО" и верил в скорую победу", — написал украинский журналист.

Российские телеграммы-каналы пишут, что заместителем транспорта РФ может стать бывший глава Новгородской области Андрей Никитин.

Ранее "Телеграф" писал, что в России разбился самолет, на борту которого было много парашютистов