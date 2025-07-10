В России загорелась одна из самых страшных тюрем: там сидят жестокие убийцы (видео)

Здесь отбывают наказание лица, совершившие тяжкие преступления против личности, террористические акты и другие особо тяжкие деяния

В исправительной колонии особого режима "Белый лебедь", в Пермском крае России, где содержатся приговоренные к пожизненному заключению, произошел крупный пожар. Огонь охватил кровлю деревообрабатывающего цеха в промышленной зоне учреждения.

По информации местных каналов, возгорание произошло в производственном цехе на территории колонии. Площадь пожара составляет около 800 квадратных метров. Огонь распространился по кровле деревообрабатывающего цеха, что потребовало немедленного вмешательства спасательных служб.

Что это за колония и кто в ней сидит

Колония была основана в 1938 году как лагерный пункт Усольлаг, часть ГУЛАГа, где содержались, в том числе политические заключённые, а с 1955 года стала местом для уголовников, в частности для воров в законе. "Белый лебедь" известна тем, что в 1980 году здесь придумали особый способ содержания заключённых — всех воров в законе стали держать вместе в одной большой камере. Там начали ломать их привычки и заставлять отказаться от криминальных званий. Для этого использовали очень жёсткие методы: психологическое давление, изоляцию и даже обман (например, говорили, что у них несуществующие болезни, чтобы те отказались от своих титулов). Из-за этого "Белый лебедь" стала самой строгой и известной колонией в России.

ИК "Белый лебедь"

ИК "Белый лебедь"

ИК "Белый лебедь"

ИК "Белый лебедь"

Среди заключённых, отбывающих пожизненный срок, — убийцы, насильники, члены бандитских формирований, лидеры организованных преступных группировок, а также те, кто совершал захват заложников, похищения людей и заказные убийства. В среднем, на каждого из примерно 300 заключённых в "Белом лебеде" приходится около шести убийств.

Среди известных заключённых:

Салман Радуев — чеченский террорист, который был причастен к серии терактов в России. Он умер в колонии в 2002 году.

Денис Писчиков, известный как Уральский Раскольников, который убил 13 пожилых людей.

Денис Писчиков

Максим Петров — врач, известный как "Доктор Смерть", убивавший пенсионеров с помощью ядовитых инъекций.

Максим Петров

Магасу Али Тазиев — лидер ингушской бандитской группировки, правая рука террориста Доку Умарова, причастен к 24 терактам, включая покушение на главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова в 2009 году.

Юсуф Крымшамхалов — осуждённый за теракты в жилых домах Москвы и Волгодонска, в результате которых погибло более 240 человек.

Юсуф Крымшамхалов

Салман Радуев — чеченский террорист и лидер бандформирования, активный участник войны в Чечне, умер в колонии в 2002 году.

Игорь Изместьев — бывший представитель парламента Башкирии, связанный с Кингисеппской организованной преступной группировкой, приговорённый к пожизненному за организацию убийств через подчинённых.

Жертвы и последствия

По предварительным данным, на момент возгорания в цехе не велись производственные работы. Пострадавших среди сотрудников и осужденных нет, эвакуация осужденных не проводилась. Причины возгорания пока не установлены.

Примечательно, что это не первый пожар в истории соликамских колоний. В декабре 2017 года на территории колонии произошло возгорание кровли административного здания.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в прошлом году в Екатеринбурге горела колония строгого режима. Это случилось сразу после завершения совместных учений Федеральной службы исполнения наказаний и МЧС.