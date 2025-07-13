Нахваливала Россию, а теперь "страшно жить". Россияне издеваются над известной темнокожей женщиной (видео)

После нападения пострадавшей пришлось обращаться за помощью к медикам

В России темнокожая женщина Франсин Вилла, сбежавшая из США из-за расовой дискриминации и полицейского насилия, страдает от унижений и избиений со стороны соседей по этажу. Участковый уже длительное время игнорирует ее проблему.

Женщина является потомком Джорджа Тайнса, одного из афроамериканцев, приехавших в Советский Союз в 1930-х годах. Родилась Франсин в Москве, однако в раннем возрасте уехала с матерью в Штаты. В 2019 она решила переехать обратно в Россию и устроилась работать учителем в школу

Недавно у Франсин случился конфликт с соседями по лестничной клетке. Она говорит о применении физического насилия и оскорбления ее из-за цвета кожи. В результате нападения женщина даже пришлось обратиться за медицинской помощью, поскольку у нее было разбито лицо. Пострадавшая также утверждает, что участковый не реагирует на ее обращения.

Вилла отметила, что из-за соседей она боится жить в своей квартире, где прописана с 1987 года.

Что примечательно, пять лет назад женщина снялась в документальном фильме Russia Today под названием "Black in USSR", где рассказывалось об истории чернокожего населения в России. Она заявляла, что уехала из США, потому что столкнулась с дискриминацией.

По словам Франсин, в Штатах трое белых полицейских напали на нее, когда она попросила у них помощи. Женщина утверждала, что в США так и не решили проблему дискриминации, от которой уехал ее прапрадедушка Джорж Тайнс.

Также Вилла принимала участие в роликах канала "Тутти Фрутти", где рассказывала, например, о том, почему выбрала растить ребенка в РФ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в августе прошлого года нынешний президент США Дональд Трамп оскорбил свою соперницу Камалу Гаррис расистским высказыванием.