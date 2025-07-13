Нахвалювала Росію, а тепер "страшно жити". Росіяни знущаються з відомої темношкірої жінки (відео)

Після нападу потерпілої довелося звертатися за допомогою до медиків

У Росії темношкіра жінка Франсін Вілла, яка втекла зі США через расову дискримінацію та поліцейське насильство, страждає від принижень і побиття з боку сусідів по поверху. Дільничний уже тривалий час ігнорує її проблему.

Жінка є нащадком Джорджа Тайнса, одного з афроамериканців, які приїхали до Радянського Союзу у 1930-х роках. Народилася Франсін у Москві, однак у ранньому віці поїхала з матір’ю до Штатів. У 2019 році вона вирішила переїхати назад до Росії і влаштувалася працювати вчителем до школи

Нещодавно у Франсін стався конфлікт із сусідами по сходовій клітці. Вона говорить про застосування фізичного насильства та образу її через колір шкіри. Внаслідок нападу жінка навіть довелося звернутися за медичною допомогою, оскільки у неї було розбито обличчя. Постраждала також стверджує, що дільничний не реагує на її звернення.

Вілла зазначила, що через сусідів вона боїться жити у своїй квартирі, де прописана з 1987 року.

Примітно, що п’ять років тому жінка знялася в документальному фільмі Russia Today під назвою "Black in USSR", де розповідалося про історію чорношкірого населення в Росії. Вона заявляла, що поїхала із США, бо зіткнулася з дискримінацією.

За словами Франсін, у Штатах троє білих поліцейських напали на неї, коли вона попросила допомоги. Жінка стверджувала, що у США так і не вирішили проблему дискримінації, від якої поїхав її прапрадід Джорж Тайнс.

Також Вілла брала участь у роликах каналу "Тутті Фрутті", де розповідала, наприклад, про те, чому обрала ростити дитину у РФ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у серпні минулого року нинішній президент США Дональд Трамп образив свою суперницю Камалу Гарріс расистським висловом.