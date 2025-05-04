BLM повторится? Расистский скандал разделил американцев: одни за чернокожего аутиста, а другие за белую женщину

Инцидент случился на детской площадке в городе Рочестер

В Штате Миннесота США 36-летняя девушка по имени Шайло Хендрикс назвала ребенка с аутизмом, который пытался украсть у нее что-то из сумки — "ниггером". Соответствующее видео было опубликовано в сеть и это вызвало настолько сильный шквал эмоций пользователей, что некоторые начали буквально "травить" женщину.

Об этом пишет Nordfront. Отмечается, что в то же время некоторые люди собирают деньги, чтобы она могла переехать, и одновременно хвалят Хендрикс за то, что она не извинилась.

В тот день инцидент случился на детской площадке в городе Рочестер, штат Миннесота, куда Хендрикс приезжала со своим 1,5-летним сыном. Она рассказала, что вдруг неизвестный мальчик попытался украсть что-то из ее сумки и она отчитала его.

Ребенок был чернокожим, и Хендрикс назвала его "ниггером". Позже в интернете появились сообщения о том, что ребенку пять лет и он страдает аутизмом, но никто этого не подтвердил.

Тогда же мужчина, который стал очевидцем событий, начал снимать Хендрикс и спросил, как она может использовать это слово по отношению к ребенку, на что она ответила, что "если бы он вел себя как "ниггер", она бы его так назвала". Вскоре видео оказалось в сети. Спустя некоторое время после этого множество аккаунтов опубликовали адрес Хендрикс, номер телефона, номер социального страхования и другую информацию о семье. Начали поступать угрозы, и, по словам Хендрикс, они были очень серьезными.

"Оператором" видео на телефон оказался сомалиец Шармаке Бейле Омар, которого ранее обвиняли в многочисленных изнасилованиях бездомной 16-летней девушки, которую он и еще один мужчина держали запертой в фургоне в течение дня без еды.

По словам журналистки Сары Филдс, Омар разозлился, когда Хендрикс использовал запрещённое слово, поскольку его дети также страдают аутизмом. Он не упомянул, откуда он узнал, что предполагаемый пятилетний ребенок страдает аутизмом, и откуда другие должны знать об этом.

"Все эти угрозы побудили Хендрикс начать сбор средств в Интернете, когда она поняла, что ее семье больше грозит опасность. На момент написания статьи было собрано более 320 000 долларов. Также поступали предложения о помощи от патриотов и национал-социалистов, проживающих в этом районе, в том числе о различных мерах безопасности. Многие из политкорректных людей выражают обеспокоенность тем, что Хендрикс не предприняла ни малейшей попытки извиниться и что люди хвалят ее именно за это", — говорится в материале.

Реакция соцсети

В социальных сетях люди разделились на два лагеря. Одни поддержали девушку из-за ее эмоциональности по причине кражи вещей прямо из ее сумки. Другие же считают этот поступок неприемлемым.

Протесты в США

В Штатах есть общественное движение, выступающее против расизма и насилия в отношении чернокожих, в особенности против полицейского насилия. Оно носит название Black Lives Matter (BLM; с англ. — "Жизни чёрных имеют значение").

В конце мая 2020 года, после убийства афроамериканца Джорджа Флойда от рук белого полицейского Дерека Шовина, начались массовые протесты. Предположительно, эти протесты стали наиболее массовыми в истории США, по разным оценкам, в них участвовало 15—26 миллионов человек. Большинство протестов в США, по данным ACLED, были мирными: в 93 % случаев участники протестов не прибегали к насилию или другой деструктивной деятельности, а насилие и деструктивное поведение происходило в менее, чем 10 % мест, где проходили мирные протесты, и были преимущественно ограничены отдельными кварталами, а не распространены в целом по городу.

Отдельные протестные акции, как в США, так и в других странах, перерастали в столкновения с полицией, грабежи, поджоги автомобилей], вандализм в отношении исторических памятников. Акции 2020 года быстро распространились по территории США, в отличие от, например, Лос-анджелесского бунта 1992 года, и вышли за рамки законного ненасильственного протеста, которым движение Black Lives Matter было известно до этого

Как рассказывал "Телеграф", в августе прошлого года нынешний президент США Дональд Трамп оскорбил свою соперницу Камалу Гаррис расистским высказыванием.