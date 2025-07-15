"На Трампа давят": в России требуют объяснений насчет 50 дней на сделку по Украине

Сергей Лавров уверен, что Россия справится с новыми вызовами, намекая на поддержку от союзников, в частности, Китая

В Кремле насмехаются над угрозами президента США Дональда Трампа по поводу тарифов и санкций. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в очередной раз продемонстрировал "уверенность" в устойчивости России перед западными ограничениями, заявив, что Москва и ее торговые партнеры "уже все это проходили".

Об этом он сказал во время пресс-конференции, пишут росСМИ. "50 дней. Было раньше и 24 часа, было и 100 дней, мы все это проходили", — сказал Лавров, комментируя заявления Трампа о возможных таможенных мерах в ответ на продолжение войны.

Вместе с тем, российский политик добавил, что РФ уже столкнулась с беспрецедентным количеством санкций, но и дальше справляется с этим давлением.

Также Сергей Лавров подчеркнул, что "не сомневается" в способности России противостоять новым вызовам. "Зная наших партнеров, я не вижу, как они могут отказаться от своей независимой политики. У них есть обязательства", — подчеркнул глава МИД РФ, намекая на поддержку, которую Москва получает от своих союзников, в частности Китая.

К слову, как сообщил "The Telegraph", Пекин пообещал Москве еще более прочную поддержку на фоне угроз американского президента. Си Цзиньпин обратил внимание на важность углубления взаимной поддержки между странами на международных площадках, отметил значительное укрепление доверия между двумя странами и отметил формирование новой модели международных отношений.

В китайском Министерстве иностранных дел заявили о "решительном противодействии" односторонним санкциям со стороны США.

Напомним, "Телеграф" писал: 14 июля Дональд Трамп выразил свое разочарование Кремлем – "приятные разговоры" с Владимиром Путиным не принесли результатов в вопросе завершения войны. Поэтому президент США объявил Кремлю ультиматум : если в течение 50 дней Киев и Москва не достигнут "справедливого" соглашения, Белый Дом введет "вторичные санкции". Вероятно, речь идет о таможенных тарифах на импорт в США товаров из стран, покупающих российскую нефть и газ.

Кроме того, американский лидер пообещал усилить военную помощь Украине, в частности, поставки комплексов Patriot и соответствующих боеприпасов.