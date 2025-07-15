"На Трампа тиснуть": у Росії вимагають пояснень щодо 50 днів на угоду щодо України

Сергій Лавров впевнений, що Росія впорається з новими викликами, натякаючи на підтримку від союзників, зокрема Китаю

У Кремлі насміхаються над погрозами президента США Дональда Трампа щодо тарифів і санкцій. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров вкотре продемонстрував "упевненість" у стійкості Росії перед західними обмеженнями, заявивши, що Москва і її торгові партнери "вже все це проходили".

Про це він сказав під час пресконференції, пишуть росЗМІ. "50 днів. Було раніше і 24 години, було і 100 днів, ми все це проходили", — сказав Лавров, коментуючи заяви Трампа про можливі митні заходи у відповідь на продовження війни.

Разом із тим, російський політик додав, що РФ вже стикнулася з безпрецедентною кількістю санкцій, але й надалі справляється з цим тиском.

Також Сергій Лавров наголосив, що "не сумнівається" у здатності Росії протистояти новим викликам. "Знаючи наших партнерів, я не бачу, як вони можуть відмовитися від своєї незалежної політики. У них є зобов'язання", — підкреслив глава МЗС РФ, натякаючи на підтримку, яку Москва отримує від своїх союзників, зокрема Китаю.

До слова, як повідомив "The Telegraph" Пекін пообіцяв Москві ще міцнішу підтримку на тлі загроз американського президента. Сі Цзіньпін звернув увагу на важливість поглиблення взаємної підтримки між країнами на міжнародних майданчиках, відзначив значне зміцнення довіри між двома країнами та наголосив на формуванні нової моделі міжнародних відносин.

У китайському Міністерстві закордонних справ заявили про "рішучу протидію" одностороннім санкціям з боку США.

Нагадаємо, "Телеграф" писав: 14 липня Дональд Трамп висловив своє розчарування Кремлем — "приємні розмови" з Володимиром Путіним не принесли результатів у питанні завершення війни. Через це президент США оголосив Кремлю ультиматум: якщо протягом 50 днів Київ і Москва не досягнуть "справедливої" угоди, Білий Дім введе "вторинні санкції". Ймовірно, йдеться про митні тарифи на імпорт до США товарів із країн, що купують російську нафту та газ.

Окрім цього, американський лідер пообіцяв посилити військову допомогу Україні, зокрема постачання комплексів Patriot і відповідних боєприпасів.