На российской "Саваслейке" поражены два самолета: где этот аэродром и что о нем известно (карта и фото)

Враг использует аэродром, чтобы наносить удары по территории Украины

На аэродроме "Саваслейка" Нижегородской области России поражены два самолета. По предварительной информации, речь идет о МиГ-31 и Су-30/34.

Информацию об этом сообщает Генштаб ВСУ. Отмечается, что атака по аэродрому была совершена в ночь на 9 июня подразделениями Сил специальных операций ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины. В настоящее время результаты боевой работы уточняются.

Этот аэродром враг использует, чтобы наносить удары по территории Украины. Именно с этого военного объекта, в частности, регулярно взлетают истребители МиГ-31К, являющиеся носителями аэробалистических ракет "Кинжал".

Аэродром "Саваслейка" — что о нем известно

Это один из ключевых объектов российских воздушных сил Расстояние до границы Украины – около 700 км. На аэродроме с конца 2021 года базируется полк самолетов МиГ-31К, вооруженных баллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал".

Расположен аэродром в Нижегородской области России, в 12 км северо-западнее города Кулебаки.

Саваслейка на карте

Расстояние от Саваслейки до Украины

Авиабаза "Саваслейка" была создана в 1953 году как центр подготовки авиационного персонала стран Варшавского договора. С 24 февраля 2022 года россияне используют "Саваслейку" для атак по Украине. Когда там взлетает МиГ, из-за потенциальной опасности удара "Кинжалами" воздушную тревогу объявляют по всей территории Украины.

Саваслейка

Что известно о МиГ-31

Это советский двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего действия. Является модернизированным вариантом советского одноместного истребителя 1970-х годов МиГ-25. Предназначен для перехвата воздушных целей на малых, средних и больших высотах.

Изначально истребитель разрабатывали для перехвата авиационных крылатых ракет. К слову, МиГ-31 заменил перехватчик Ту-128.

Характеристики:

Максимальная скорость: 3000 км/ч

Максимальная скорость у земли: 1500 км/ч

Дальность полета: 2150 км

Практический потолок: 20,6 км

Длина: 22.69 м

Высота: 5.15 м

Размах крыла: 13.46 м

Что известно о Су-30/34

Истребитель Су-30 — это советский двухместный многоцелевой истребитель поколения 4++. Разработан на основе Су-27УБ. Предназначен для завоевания преимущества в воздухе. Способен совершать боевые действия, связанные с большой дальностью и длительностью полета и эффективным управлением группой истребителей. За счет установки новых ракет и системы управления вооружением, была значительно повышена боевая эффективность самолета. Развивает максимальную скорость до 1350 км/ч у земли и 2125 км/ч на высоте.

Су-34 – всепогодный двухместный истребитель-бомбардировщик, разработанный в ДКБ Сухого для осуществления точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине, а также для поражения воздушных целей. Может развивать скорость до 1900 км/ч на высоте до 14,6 км.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что после операции "Паутина", во время которой были уничтожены борта стратегической авиации РФ, в сети обратили внимание на спутниковые снимки российских аэродромов. На них зафиксировано серьезное движение.