На российской "Саваслейке" поражены два самолета: где этот аэродром и что о нем известно (карта и фото)
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Враг использует аэродром, чтобы наносить удары по территории Украины
На аэродроме "Саваслейка" Нижегородской области России поражены два самолета. По предварительной информации, речь идет о МиГ-31 и Су-30/34.
Информацию об этом сообщает Генштаб ВСУ. Отмечается, что атака по аэродрому была совершена в ночь на 9 июня подразделениями Сил специальных операций ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины. В настоящее время результаты боевой работы уточняются.
Этот аэродром враг использует, чтобы наносить удары по территории Украины. Именно с этого военного объекта, в частности, регулярно взлетают истребители МиГ-31К, являющиеся носителями аэробалистических ракет "Кинжал".
Аэродром "Саваслейка" — что о нем известно
Это один из ключевых объектов российских воздушных сил Расстояние до границы Украины – около 700 км. На аэродроме с конца 2021 года базируется полк самолетов МиГ-31К, вооруженных баллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал".
Расположен аэродром в Нижегородской области России, в 12 км северо-западнее города Кулебаки.
Авиабаза "Саваслейка" была создана в 1953 году как центр подготовки авиационного персонала стран Варшавского договора. С 24 февраля 2022 года россияне используют "Саваслейку" для атак по Украине. Когда там взлетает МиГ, из-за потенциальной опасности удара "Кинжалами" воздушную тревогу объявляют по всей территории Украины.
Что известно о МиГ-31
Это советский двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего действия. Является модернизированным вариантом советского одноместного истребителя 1970-х годов МиГ-25. Предназначен для перехвата воздушных целей на малых, средних и больших высотах.
Изначально истребитель разрабатывали для перехвата авиационных крылатых ракет. К слову, МиГ-31 заменил перехватчик Ту-128.
Характеристики:
- Максимальная скорость: 3000 км/ч
- Максимальная скорость у земли: 1500 км/ч
- Дальность полета: 2150 км
- Практический потолок: 20,6 км
- Длина: 22.69 м
- Высота: 5.15 м
- Размах крыла: 13.46 м
Что известно о Су-30/34
Истребитель Су-30 — это советский двухместный многоцелевой истребитель поколения 4++. Разработан на основе Су-27УБ. Предназначен для завоевания преимущества в воздухе. Способен совершать боевые действия, связанные с большой дальностью и длительностью полета и эффективным управлением группой истребителей. За счет установки новых ракет и системы управления вооружением, была значительно повышена боевая эффективность самолета. Развивает максимальную скорость до 1350 км/ч у земли и 2125 км/ч на высоте.
Су-34 – всепогодный двухместный истребитель-бомбардировщик, разработанный в ДКБ Сухого для осуществления точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине, а также для поражения воздушных целей. Может развивать скорость до 1900 км/ч на высоте до 14,6 км.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что после операции "Паутина", во время которой были уничтожены борта стратегической авиации РФ, в сети обратили внимание на спутниковые снимки российских аэродромов. На них зафиксировано серьезное движение.