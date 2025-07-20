Усик нокаутировал Дюбуа секретным ударом под названием "Иван" (видео)

Команда украинца хорошо подготовилась к поединку

В субботу, 19 июля, в Лондоне (Великобритания) на легендарной арене "Уэмбли" определился новый абсолютный чемпион мира в хевивейте. В главном поединке вечера бокса чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) нокаутировал в пятом раунде обладателя титула IBF Даниеля Дюбуа (22-3, 21 KO).

Александр вновь преподал Даниелю урок бокса. Усик рассказал на пресс-конференции после боя, что использовал удар под названием "Иван", чтобы победить британца, передает "Телеграф".

"Мы готовились к этому поединку с моей командой. Мы изучили первый бой, мы готовили комбинации. Этот удар называется "Иван". Иван — это крепкий украинский мужчина, который живет в селе и работает на ферме. Такой себе казак", — заявил Усик, который на видео показал, чем отличается "Иван" от обычного хука.

Усик показал хук

Усик показал удар под названием "Иван"

Лучшие моменты боя Усик — Дюбуа 2

Лучшие моменты боя Усик - Дюбуа 2

На вечере бокса Усик — Дюбуа 2 дрались еще двое украинцев: полутяж Даниэль Лапин и супертяж Владислав Сиренко. Лапин добыл тяжелейшую победу, а вот Сиренко откровенно разочаровал.

После победы Усик признался, что даже не думает оканчивать карьеру. Кроме того, чемпион трогательно обратился к украинским военным.

Лучшие моменты боя Усик - Дюбуа

Напомним, в первом поединке между Усиком и Дюбуа, который прошел в августе 2023 года украинец нокаутировал британца в 9-м раунде. Правда, не обошлось без скандала. Даниель ударил чемпиона ниже пояса, после чего Александр упал и долго приходил в себя. Нокдаун не был засчитан, из-за чего споры идут до сих пор.