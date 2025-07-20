Укр

Усик нокаутировал Дюбуа секретным ударом под названием "Иван" (видео)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
Усик - Дюбуа 2 Новость обновлена 20 июля 2025, 02:21
Усик - Дюбуа 2. Фото Getty Images

Команда украинца хорошо подготовилась к поединку

В субботу, 19 июля, в Лондоне (Великобритания) на легендарной арене "Уэмбли" определился новый абсолютный чемпион мира в хевивейте. В главном поединке вечера бокса чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) нокаутировал в пятом раунде обладателя титула IBF Даниеля Дюбуа (22-3, 21 KO).

Александр вновь преподал Даниелю урок бокса. Усик рассказал на пресс-конференции после боя, что использовал удар под названием "Иван", чтобы победить британца, передает "Телеграф".

"Мы готовились к этому поединку с моей командой. Мы изучили первый бой, мы готовили комбинации. Этот удар называется "Иван". Иван — это крепкий украинский мужчина, который живет в селе и работает на ферме. Такой себе казак", — заявил Усик, который на видео показал, чем отличается "Иван" от обычного хука.

Усик показал хук
Усик показал хук
Усик показал удар под названием Иван
Усик показал удар под названием "Иван"

Лучшие моменты боя Усик — Дюбуа 2

Лучшие моменты боя Усик - Дюбуа 2

На вечере бокса Усик — Дюбуа 2 дрались еще двое украинцев: полутяж Даниэль Лапин и супертяж Владислав Сиренко. Лапин добыл тяжелейшую победу, а вот Сиренко откровенно разочаровал.

После победы Усик признался, что даже не думает оканчивать карьеру. Кроме того, чемпион трогательно обратился к украинским военным.

Лучшие моменты боя Усик - Дюбуа

Напомним, в первом поединке между Усиком и Дюбуа, который прошел в августе 2023 года украинец нокаутировал британца в 9-м раунде. Правда, не обошлось без скандала. Даниель ударил чемпиона ниже пояса, после чего Александр упал и долго приходил в себя. Нокдаун не был засчитан, из-за чего споры идут до сих пор.

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#Бокс #Александр Усик #Даниель Дюбуа