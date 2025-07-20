Донт пуш зе хорсес! Победа Усика "разогнала" мемы по всей сети — о чем шутят больше всего (фото, видео)

Не только "лошадей погонял" боксер, но и "выключил свет" Дюбуа

Украинский непобежденный боксер Александр Усик в субботу, 19 июля, сошелся на ринге с Даниэлем Дюбуа и завоевал титул абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе. Хорошая новость взбодрила украинцев, которые сразу начали "разгонять" шутки о британце и его хамоватом поведении.

После боя больше всего шутят в сети о крылатой фразе Усика по-английски "Don’t push the horses", что в переводе на украинский означает "Не гони лошадей". Эта фраза украинского боксера на пресс-конференции вызвала шутки и мемы среди пользователей интернета.

Напомним, что Александр нокаутировал Дюбуа секретным ударом под названием "Иван". Британец не смог выдержать крепкого кулака украинца, который старше его на 11 лет! Также в сети шутят, как быстро Усик "потушил" свет молодому британцу прямо на ринге в Лондоне.

Усик побил Дюбуа: новые шутки и мемы

Напомним, в первом поединке между Усиком и Дюбуа, который прошел в августе 2023 года, украинец нокаутировал британца в 9-м раунде. Правда, не обошлось без скандала. Даниэль ударил чемпиона ниже пояса, после чего Александр упал и долго приходил в сознание. Нокдаун не был засчитан, из-за чего споры продолжаются до сих пор.

Перед реваншем Усик и Дюбуа провели открытые тренировки, Александр появился на публике в футболке с важным посланием, после чего Кот и Динамит встретились лицом к лицу на совместной пресс-конференции. Кроме того, чемпионы провели официальную процедуру взвешивания, на которой британец значительно перевесил украинца.