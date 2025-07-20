Усик наказал Дюбуа за хамство (видео)

Украинец во второй раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте

В субботу, 19 июля, в Лондоне (Великобритания) состоялся большой вечер профессионального бокса. В главном поединке шоу на ринге сразились чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) и обладатель титула IBF Даниель Дюбуа (22-3, 21 KO).

Поединок, проходивший на легендарной арене "Уэмбли", завершился победой Усика нокаутом. Об этом сообщает "Телеграф".

Дюбуа начал активно, занял центр ринга и вел поединок, однако пропустил слишком много контратак. В 5-м раунде Усик дважды отправил соперника на канвас, после чего рефери принял решение остановить поединок.

Таким образом, 38-летний Усик вновь собрал все основные титулы в хевивейте и стал двукратным абсолютными чемпионом мира. Дюбуа потерпел третье поражение в карьере и второе от Александра.

Отметим, Дюбуа перед реваншем вел себя по-хамски. Мало того, что он обещал вырубить Усика, дело дошло даже до рукоприкладства. После оглашения поединка Даниель на стадионе толкнул Александра. Кроме того, "Динамит" заявлял, что Кот победил в первом бою только из-за войны в Украине.

Напомним, в первом поединке, который прошел в августе 2023 года украинец нокаутировал британца в 9-м раунде. Правда, не обошлось без скандала. Даниель ударил чемпиона ниже пояса, после чего Александр упал и долго приходил в себя. Нокдаун не был засчитан, из-за чего споры идут до сих пор.

Лучшие моменты боя Усик - Дюбуа

Перед реваншем Усик и Дюбуа провели открытые тренировки, Александр появился на публике в футболке с важным посланием, после чего Кот и Динамит встретились лицом к лицу на совместной пресс-конференции. Кроме того, чемпионы провели официальную процедуру взвешивания, на которой британец значительно перевесил украинца.