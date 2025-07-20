Усик - Дюбуа 2: видео боя

Большой бой прошел в Лондоне

В субботу, 19 июля, в Лондоне (Великобритания) украинец Александр Усик (24-0, 15 КО) стал двукратным абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Кот досрочно остановил британца Даниеля Дюбуа (22-3, 21 KO) и завевал все основные титулы (WBA, WBO, WBC и IBF).

"Телеграф" предлагает вашему вниманию видео боя Усик — Дюбуа. Поединок продлился всего 5 раундов.

В середине 5-й 3-минутки Александр серией ударов повалил британского гиганта на канвас. "Динамит" поднялся, однако тут же попал под мощнейшую бомбардировку со стороны украинца. Даниель упал во второй раз. Рефери пожалел Дюбуа и завершил бой, присудив Усику победу нокаутом.

Видео боя Усик — Дюбуа 2

Лучшие моменты боя Усик - Дюбуа 2

Лучшие моменты боя Усик - Дюбуа 2

На вечере бокса Усик — Дюбуа 2 дрались еще двое украинцев: полутяж Даниэль Лапин и супертяж Владислав Сиренко. Лапин добыл тяжелейшую победу, а вот Сиренко сенсационно проиграл свой бой.

После победы Усик признался, что даже не думает оканчивать карьеру. Кроме того, чемпион трогательно обратился к украинским военным.

Лучшие моменты боя Усик - Дюбуа

Напомним, в первом поединке между Усиком и Дюбуа, который прошел в августе 2023 года украинец нокаутировал британца в 9-м раунде. Правда, не обошлось без скандала. Даниель ударил чемпиона ниже пояса, после чего Александр упал и долго приходил в себя. Нокдаун не был засчитан, из-за чего споры идут до сих пор.