"Каждый мой оппонент - серьезный парень": что рассказал Усик на пресс-конференции после боя с Дюбуа (фото, видео)

Украинский боксер поблагодарил украинцев за поддержку

Чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик после своей блистательной победы над обладателем титула IBF Даниелем Дюбуа рассказал, что серьезно относится к каждому своему сопернику и тщательно готовится к боям.

Об этом Александр Усик сказал на пресс-конференции после боя. На ней также присутствовали корреспонденты "Телеграфа".

"Я тренируюсь, я готовлюсь к каждому своему оппоненту. Я не занимаюсь шапкозакидательством. Каждый мой оппонент – это очень серьезный парень, который выходит для того, чтобы победить меня. Я очень благодарен украинской публике, я очень благодарен моему народу за поддержку. Это очень важная победа сейчас для нас и для тех парней, которые защищают сейчас Украину", — отметил он.

Усик также поделился, что занятие боксом изменило его жизнь.

"После того, как я начал заниматься боксом, моя душа и мой кругозор изменились. Я начал больше или чувствовать любовь, или любить", —

Александр Усик на пресс-конференции. Фото: Оксана Тесленко, "Телеграф"

Александр Усик на пресс-конференции. Фото: Оксана Тесленко, "Телеграф"

Александр Усик на пресс-конференции. Фото: Оксана Тесленко, "Телеграф"

Бой Усика и Дюбуа

В субботу, 19 июля, в Лондоне (Великобритания) состоялся большой вечер профессионального бокса. В главном поединке шоу на ринге сразились чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) и обладатель титула IBF Даниель Дюбуа (22-3, 21 KO).

Перед реваншем Усик и Дюбуа провели открытые тренировки, Александр появился на публике в футболке с важным посланием, после чего Кот и Динамит встретились лицом к лицу на совместной пресс-конференции. Кроме того, чемпионы провели официальную процедуру взвешивания, на которой британец значительно перевесил украинца.

В середине 5-й 3-минутки Александр серией ударов повалил британского гиганта на канвас. "Динамит" поднялся, однако тут же попал под мощнейшую бомбардировку со стороны украинца. Даниель упал во второй раз. Рефери пожалел Дюбуа и завершил бой, присудив Усику победу нокаутом.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в первом поединке между Усиком и Дюбуа, который прошел в августе 2023 года украинец нокаутировал британца в 9-м раунде. Правда, не обошлось без скандала. Даниель ударил чемпиона ниже пояса, после чего Александр упал и долго приходил в себя. Нокдаун не был засчитан, из-за чего споры идут до сих пор.