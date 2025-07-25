Ночь "бавовны" в России: дроны устроили настоящий ад на стратегических объектах — что известно (фото, видео)

После атаки дронов в российских аэропортах снова коллапс

Прошлая ночь оказалась достаточно беспокойной для России – серия взрывов прогремела во многих областях и регионах – от Ставропольского края до Тамбовской области. Дроны не только не дали уснуть жителям российских городов, но и попадали по стратегически важным объектам.

Самые мощные удары пришлись на промышленные предприятия. Главными целями стали химический завод в Ставропольском крае и пороховой завод Тамбовской области. Об этом россияне сами сообщили в местных пабликах.

Атака на "Невинномысский Азот"

В Ставропольском крае дроны атаковали ОАО "Невинномысский Азот" — одно из крупнейших химических предприятий региона. Это российская компания, занимающаяся производством азотных удобрений и аммиака, входит в группу "ЕвроХим". Мэр Невинномысска подтвердил атаку и сообщил о "37 прилетах".

Дым после атаки на ОАО "Невинномысский Азот"

По словам городского головы, потерь среди населения нет, а разрушений также не зафиксировано (хотя как это возможно, если было 37 прилетов, непонятно). Он похвалил работников завода, отметив, что "заводчане молодцы", поскольку "не поддались панике".

Удары по Тамбовской и Ростовской областям и не только

В Тамбовской области дроны прилетели по Тамбовскому пороховому заводу в городе Котовск. Местные жители сообщали о пожаре вблизи или непосредственно на территории предприятия.

Пожар на пороховом заводе в Котовске

Ростовская область также подверглась атакам — в Таганроге и Новочеркасске прозвучало от 5 до 7 взрывов. Вероятно, удары были нанесены по железнодорожной инфраструктуре и распределительным станциям.

В Краснодарском крае также фиксировались последствия ночных атак. По словам местных властей, после падения обломков дрона на территорию вокзала в Тимашевске два человека получили легкие травмы.

В Темрюкском и Славянском районах Краснодарского края зафиксированы незначительные повреждения частных домов — выбиты окна. Пострадавших среди местного населения нет.

Коллапс в аэропортах продолжается

Из-за угрозы атак беспилотников в восьми аэропортах России был введен план "Ковер" с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов.

В аэропорту Сочи задержались 45 самолетов на вылет и прилет, образовались большие очереди пассажиров.

Коллапс в аэропортах

Напомним, Телеграф писал, что в России разбился пассажирский самолет с людьми. Он кружился над домами и упал.