Після атаки дронів в російських аеропортах знову колапс

Минула ніч виявилася досить неспокійною для Росії — серія вибухів пролунала у багатьох областях та регіонах — від Ставропольського краю до Тамбовської області. Дрони не тільки не дали заснути мешканцям російських міст, але й влучали по стратегічно важливих об'єктах.

Найпотужніші удари припали на промислові підприємства. Головними цілями стали хімічний завод у Ставропольському краї та пороховий завод у Тамбовській області. Про це росіяни самі повідомили у місцевих пабліках.

Атака на "Невинномиський Азот"

У Ставропольському краї дрони атакували ВАТ "Невинномиський Азот" — одне з найбільших хімічних підприємств регіону. Це російська компанія, що займається виробництвом азотних добрив та аміаку, входить до групи "ЕвроХім". Мер Невинномиська підтвердив атаку і повідомив про "37 прильотів".

Дим після атаки на ВАТ "Невинномиський Азот"

За словами міського голови, втрат серед населення немає, а руйнувань також не зафіксовано (хоча як це можливо, якщо було аж 37 прильотів, незрозуміло). Він похвалив працівників заводу, зазначивши, що "заводчани молодці", оскільки "не піддалися паніці".

Удари по Тамбовській та Ростовській областях і не тільки

В Тамбовській області дрони прилетіли по Тамбовському пороховому заводу в місті Котовськ. Місцеві мешканці повідомляли про пожежу поблизу або безпосередньо на території підприємства.

Пожежа на пороховому заводі в Котовську

Ростовська область також зазнала атак — у Таганрозі та Новочеркаську пролунало від 5 до 7 вибухів. Ймовірно, удари були завдані по залізничній інфраструктурі та розподільчих станціях.

У Краснодарському краї також фіксувалися наслідки нічних атак. За словами місцевої влади, після падіння уламків дрона на територію вокзалу в Тімашевську двоє людей отримали легкі травми.

У Темрюкському та Слов'янському районах Краснодарського краю зафіксовано незначні пошкодження приватних будинків — вибиті вікна. Постраждалих серед місцевого населення немає.

Колапс в аеропортах продовжується

Через загрозу атак безпілотників у восьми аеропортах Росії було введено план "Килим" з тимчасовими обмеженнями на прийом та випуск повітряних суден. Обмеження торкнулися аеропортів Владикавказа, Грозного, Магаса, Мінеральних Вод, Нальчика, Ставрополя, Сочі та Тамбова.

В аеропорту Сочі затрималося 45 літаків на виліт та приліт, утворилися великі черги пасажирів.

Колапс в аеропортах

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що в Росії розбився пасажирський літак з людьми. Він кружляв над будинками і впав.