Там обучают саперов и не только. В России горят военное училище и воинская часть (фото, видео)
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В Нижегородской области загорелись военные объекты, однако МЧС рассказывает сказки про гараж
В российском городе Кстово Нижегородской области пылает воинская часть и региональный учебный центр одной из частей инженерных войск ВС РФ. Местные жители сообщили о нескольких машинах МЧС и военной полиции.
Об этом пишут российские паблики. Вместе с тем в МЧС Нижегородской области заявили, что якобы горит гараж, расположенный в том переулке Энтузиастов, где расположено военное училище.
На фото и видео виден огромный столб черного дыма. Сомнительно, что так выглядит пожар в гараже. Кроме того, на происшествии в частном гараже военной полиции делать нечего.
В Кстово дислоцируется 210-й Гвардейский Ковельский Краснознаменный межвидовой региональный учебный центр инженерных войск (МРУЦ) – в/ч 64120. Накануне премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании в городе высшего военно-инженерного командного училища Минобороны РФ.
Его задачи включают подготовку и переподготовку военнослужащих по следующим инженерным специальностям:
- саперы;
- понтонеры;
- специалисты по маскировке;
- специалисты по минно-взрывному делу и другим инженерным направлениям.
Напомним, в России в ночь на 27 июля "неизвестные дроны" атаковали нефтебазу стратегического резерва в Волгоградской области. Объект поражен удачно, если судить по видео "объективного контроля", опубликованному российскими новостными каналами и украинскими мониторинговыми пабликами.