Там обучают саперов и не только. В России горят военное училище и воинская часть (фото, видео)

В Нижегородской области загорелись военные объекты, однако МЧС рассказывает сказки про гараж

В российском городе Кстово Нижегородской области пылает воинская часть и региональный учебный центр одной из частей инженерных войск ВС РФ. Местные жители сообщили о нескольких машинах МЧС и военной полиции.

Об этом пишут российские паблики. Вместе с тем в МЧС Нижегородской области заявили, что якобы горит гараж, расположенный в том переулке Энтузиастов, где расположено военное училище.

На фото и видео виден огромный столб черного дыма. Сомнительно, что так выглядит пожар в гараже. Кроме того, на происшествии в частном гараже военной полиции делать нечего.

В Кстово дислоцируется 210-й Гвардейский Ковельский Краснознаменный межвидовой региональный учебный центр инженерных войск (МРУЦ) – в/ч 64120. Накануне премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании в городе высшего военно-инженерного командного училища Минобороны РФ.

Пожар в Кстове Нижегородской области России

Пожар в Кстове Нижегородской области России

Столб дыма виден из проезжающего транспорта

Его задачи включают подготовку и переподготовку военнослужащих по следующим инженерным специальностям:

саперы;

понтонеры;

специалисты по маскировке;

специалисты по минно-взрывному делу и другим инженерным направлениям.

Таким образом можно определить, где произошел пожар

Гугл показывает расположение военного училища на карте

Напомним, в России в ночь на 27 июля "неизвестные дроны" атаковали нефтебазу стратегического резерва в Волгоградской области. Объект поражен удачно, если судить по видео "объективного контроля", опубликованному российскими новостными каналами и украинскими мониторинговыми пабликами.