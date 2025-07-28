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Там навчають саперів і не лише. У Росії горять військове училище та військова частина (фото, відео)

Автор
Марія Назарова
Дата публікації
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Автор
Колаж "Телеграфу" Новина оновлена 28 липня 2025, 22:22

У Нижегородській області спалахнули військові об’єкти, проте МНС розповідає казки про гараж

У російському місті Кстово Нижегородської області палає військова частина та регіональний навчальний центр однієї з частин інженерних військ ЗС РФ. Місцеві жителі повідомили про кілька машин МНС та військової поліції.

Про це пишуть російські пабліки. Водночас у МНС Нижегородської області заявили, що нібито горить гараж, розташований у тому провулку Ентузіастів, де розташоване військове училище.

На фото та відео видно величезний стовп чорного диму. Сумнівно, що так виглядає пожежа у гаражі. Крім того, на події у приватному гаражі військової поліції робити нічого.

У Кстові дислокується 210-й Гвардійський Ковельський Червонопрапорний міжвидовий регіональний навчальний центр інженерних військ (МРУЦ) – в/ч 64120. Напередодні прем’єр-міністр Російської Федерації Михайло Мішустін підписав розпорядження про створення у місті вищого військово-інженерного командного училища Міноборони.

Пожежа у Кстові Нижегородської області Росії 28 липня 2025
Пожежа у Кстові Нижегородської області Росії
Пожежа у Кстові Нижегородської області Росії 28 липня 2025
Пожежа у Кстові Нижегородської області Росії
Пожежа у Кстові Нижегородської області Росії 28 липня 2025
Стовп диму видно з транспорту, що проїжджає

Його завдання включають підготовку та перепідготовку військовослужбовців за наступними інженерними спеціальностями:

  • сапери;
  • понтонери;
  • фахівці з маскування;
  • фахівці з мінно-вибухової справи та інших інженерних напрямів.
Пожежа у Кстові Нижегородської області Росії 28 липня 2025
Таким чином можна визначити, де сталася пожежа
Училище інженерних військ у Кстові Нижегородської області
Google показує розташування військового училища на карті

Нагадаємо, в Росії в ніч на 27 липня "невідомі дрони" атакували нафтобазу стратегічного резерву у Волгоградській області. Об’єкт вражений вдало, якщо судити з відео "об’єктивного контролю", опублікованого російськими каналами новин і українськими моніторинговими пабликами.

Теги:
#Пожежа #Росія #Військові #Нижегородська область