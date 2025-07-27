У Путина выдумали новую причину войны в Украине: что на этот раз

Песков ответил на вопрос, как будут выстраиваться отношения России и Украины после завершения войны

В Кремле заявили, что Россия якобы является сторонником дипломатического урегулирования войны и оправдали продолжение полномасштабного вторжения в Украину тем, что дипломатические средства "стали невозможными".

Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков, пишут росСМИ. А будущие отношения с Украиной он назвал "теоретическим вопросом".

"Сначала нужно урегулировать проблему и нам нужно зафиксировать выполнение тех задач, которые стоят перед СВО (полномасштабная война в Украине, — Ред.)", — заявил Песков.

Дмитрий Песков. Фото: росСМИ

Он также пожаловался, что якобы Москва предлагала Украине диалог, но предложение было отвергнуто.

"Мы неоднократно говорили, что для нас лучше сделать это политико-дипломатическими средствами. СВО продолжается, когда эти средства стали невозможными, когда все предложения диалога были отвергнуты и в самой Украине, и на Западе", — сказал Песков.

Что было ранее

Делегации Украины и России провели третью встречу в Стамбуле 23 июля. После ее завершения стало известно, что стороны договорились о продолжении обменного процесса, но по-прежнему расходятся в видении того, как должно выглядеть завершение войны. При этом сама встреча условно была поделена на две части – встреча глав делегаций и встреча делегаций в полном составе.

Что касается четвертого раунда переговоров о мирном урегулировании, то они состоятся лишь в случае выполнения достигнутых в ходе текущей встречи договоренностей.

Умеров после встречи отметил, что Украина предложила провести встречу лидеров двух стран до конца августа текущего года, однако пожаловался на неконструктивную позицию россиян.

Напомним, ранее политолог Тарас Загородний рассказал "Телеграфу", как Украине приблизить завершение войны. По его словам, в этой войне все зависит исключительно от Украины и полагаться на вмешательство извне не стоит.