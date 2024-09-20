В Карпатах могут проснуться вулканы: сейсмолог оценил угрозу для Украины

События находятся под неусыпным наблюдением ученых, обладающих соответствующей аппаратурой

На днях в Румынии произошло землетрясение, его почувствовали даже в Одесской области. Уже долгое время эксперты предупреждают о важности готовности Украины к подобным природным явлениям. Это касается и спящих вулканов в Карпатах, которые могут активизироваться.

Об этом в интервью "Телеграфу" — "Мощные землетрясения, затопление Одессы и вулканы — сейсмолог оценил риски для Украины" заявил Александр Кендзер. Он ответил на вопрос, есть ли угроза украинским Карпатам.

По его словам, в Карпатском регионе известны грязевые вулканы, время от времени извергающие горячую грязь. Однако их активность постоянно мониторится.

"Извержение этих вулканов не представляет серьезной угрозы, поскольку это больше естественные процессы, которые мы уже хорошо понимаем и контролируем", — сказал он.

Кендзер добавил, что наша планета живет в условиях различных геофизических пород, которые изменяются, растут, уменьшаются, меняют положение на поверхности земли. Он подытожил, что при этом эти события находятся под неусыпным наблюдением ученых, обладающих соответствующей аппаратурой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие области затронет землетрясение в Украине.