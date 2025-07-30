За цунами можно следить онлайн: Япония и США в зоне риска (видео)

Смотрите онлайн, как океан реагирует на землетрясение — трансляции с пляжей и гаваней обновляются ежеминутно

После мощного землетрясения на российской Камчатке волны цунами высотой до четырех метров накатились на побережье Сахалина и Камчатки. В Северо-Курильске подтоплены порт, рыбопромышленное предприятие и заводы. Власти объявили чрезвычайное положение и эвакуировали по меньшей мере 300 человек. Под угрозой цунами также несколько штатов США и Япония.

В Японии уже готовятся к возможной высокой волне. Рыболовные лодки спешно покидают порты после объявления предупреждения о цунами на северном побережье. AIS-трекинг показал, что суда быстро вышли в более глубокие воды — для безопасности экипажей. Видео с Кусиро, префектура Хоккайдо показывает состояние океана. Власти призвали жителей низменных районов переехать на возвышенность, поскольку ожидается цунами.

Что известно об угрозе цунами в США

В США цунами может ударить по Калифорнии и Гавайям. Предупреждения о цунами действуют для Алеутских островов Аляски и всего штата Гавайи. Калифорния, Орегон и Вашингтон также предупреждены о возможности цунами.

В Калифорнии самый большой риск для Лос-Анджелеса, Сан-Франциско, Сан-Диего и Кресент-Сити. Чиновники призывают жителей избегать побережья, не приближаться к гаваням и следовать указаниям местных властей. Уровень воды в некоторых портах уже выше на 30-90 см, наблюдаются опасные течения. Видео показывает пляж в городке Хермоса Бич в южной Калифорнии.

На Гавайях в городах Кона и Хило наблюдали внезапное понижение уровня моря. В заливе Ханалей – необычайно сильные приливные волны. Трансляции из Вайкики и Кауаи фиксируют подозрительную активность океана. Цунами добиралось в Гавайи около 6 часов, при этом волна цунами высотой 1,2 метра достигла Халейвы, северного побережья Оаху, на Гавайских островах. Данные Государственного управления океанических и атмосферных исследований свидетельствуют о цунами высотой более 1,5 метра на северо-центральном побережье Мауи. На видео — пляж Каанапали, Мауи вживую.

На карте, опубликованной Национальной службой погоды США видно, что система предупреждения о цунами маркировала желтым уровнем опасности западное побережье.

Карта цунами

Ранее "Телеграф" рассказывал, что землетрясение и цунами в России могут повредить ее ядерному потенциалу. Рядом с военной базой объявлено предупреждение об угрозе цунами.