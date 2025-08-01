"Черный" месяц для россиян: какие катастрофы, трагедии и кризисы происходили в России в августе

В последний месяц лета россиянам особо не везет

Август для России практически ежегодно означает наступление далеко не самых лучших времён. История страны-оккупанта содержит в себе много тёмных событий, которые пришлись именно на последний месяц лета.

"Телеграф" собрал перечень всех известных катастроф, трагедий и даже терактов, которые происходили в России именно в августе.

Начало "черного августа": путч 1991 года

Августовский путч 1991 года стал неудачной попыткой государственного переворота в СССР, организованной Государственным комитетом по чрезвычайному положению (ГКЧП), который пытался отстранить от должности президента СССР и генсека ЦК КПСС Михаила Горбачёва. Формальное лидерство в комитете принадлежало вице-президенту СССР Геннадию Янаеву, однако ключевую роль в подготовке переворота сыграл председатель КГБ Владимир Крючков.

Причиной выступления стало несогласие с политическим курсом Горбачёва, а также недовольство потерей влияния на страны Восточной Европы. Однако попытка переворота была реализована крайне неловко, вызвала масштабное сопротивление и натолкнулась на отпор, возглавленный Борисом Ельциным. В течение двух суток в Москве продолжались митинги в защиту демократических преобразований, что и привело к краху путча.

Августовский путч

После подавления переворота Горбачёв вернулся к исполнению обязанностей, однако его влияние значительно ослабло. В то же время Ельцин укрепил свои позиции, став главной фигурой в советской политике. Все организаторы ГКЧП были отстранены от должностей, а впоследствии амнистированы. Августовские события дали толчок к окончательному распаду СССР, который официально прекратил существование 26 декабря 1991 года.

Экономический кризис 1998 года

Экономический кризис 1998 года стал одним из самых тяжёлых в новейшей истории России. Его развитие происходило на фоне глубокой нестабильности в экономике, которая усугублялась противоречивой государственной политикой 1996–1998 годов.

В те годы власти придерживались жёсткой монетарной политики, пытаясь сдержать инфляцию за счёт отказа от эмиссионного финансирования бюджета и удержания завышенного курса рубля. В то же время бюджетная политика оставалась мягкой: Госдума принимала раздутые бюджеты, которые подписывал президент Борис Ельцин. Ситуацию усложнили и внешние факторы: резкое падение цен на основные экспортные товары России — нефть и газ — и азиатский финансовый кризис 1997 года, повлекший обвал национальных валют в ряде стран Юго-Восточной Азии.

Экономический кризис

В июле 1998 года премьер-министр Сергей Кириенко представил Государственной думе антикризисную программу по сокращению государственных расходов, но депутаты её отклонили, не предложив альтернативы. В результате 17 августа 1998 года правительство России и Центробанк прибегли к экстренным мерам — объявили технический дефолт по основным видам государственных долговых обязательств и отказались от фиксированного валютного курса. Рубль стремительно девальвировал, страна погрузилась в валютный и банковский кризис.

"Она утонула": катастрофа подводной лодки "Курск"

Гибель подводной лодки "Курск" в 2000 году стала символом кризиса российского флота и бездействия власти. 12 августа во время учений в Баренцевом море взорвалась торпеда на борту К-141, погибли все 118 моряков. Спасательную операцию начали лишь спустя 6 часов, помощь иностранцев разрешили спустя 5 суток.

Подводная лодка "Курск"

Причиной катастрофы признали утечку перекиси водорода из торпеды, что повлекло два взрыва. 23 моряка оставались живыми ещё более 6 часов в девятом отсеке, но задохнулись после вспышки. Подводную лодку подняли лишь в октябре 2001 года, а расследование выявило масштабную халатность, техническую отсталость и провалы командования.

Августовские теракты

31 августа 1999 года в Москве произошёл взрыв в торговом центре на Манежной площади — первый в серии терактов в столице России. В результате взрыва погиб один человек, ещё 40 получили ранения.

Взрыв в подземном переходе под Пушкинской площадью — теракт, который произошёл в Москве 8 августа 2000 года. Взрыв прогремел в переходе, ведущем к станциям метро "Пушкинская" и "Тверская", со стороны выхода к торговому центру "Галерея Актёр". В результате теракта погибли 13 человек, ещё 118 получили ранения различной степени тяжести. Взрыв остался нераскрытым.

Во вторник, 8 августа, в 17:55 в подземном переходе сработало взрывное устройство мощностью около 800 граммов в тротиловом эквиваленте. Заряд был начинён поражающими элементами — винтами и шурупами.

Взрыв в Москве в августе 2000 года

По свидетельствам очевидцев, примерно за пять минут до взрыва к одному из торговых павильонов подошли двое мужчин кавказской внешности. Они пытались рассчитаться долларами США, однако получили отказ и ушли, оставив вблизи павильона дипломат и полиэтиленовый пакет. Вернуться они не успели — после их исчезновения произошёл взрыв.

Как выяснило следствие, взрывчатка была заложена именно в оставленных вещах.

Семь человек погибли на месте, ещё шестеро умерли в больницах. Взрывной волной уничтожено большинство торговых павильонов и повреждены конструкции перехода.

24 августа 2004 года в России одновременно взорвались два пассажирских самолёта, вылетевших из аэропорта Домодедово. Ту-134 рейса WLG1303 (Москва — Волгоград) и Ту-154 рейса SBI1047 (Москва — Сочи) были взорваны смертницами спустя чуть более часа после взлёта.

В результате терактов погибли 89 человек, включая всех пассажиров и членов экипажа обоих самолётов. Первый лайнер упал в Тульской области возле села Бучалки, второй — в Ростовской области вблизи посёлка Глубокий.

Памятник на месте падения самолета в 2004 году

Взрыв на станции метро "Рижская" в Москве произошёл 31 августа 2004 года. У входа на станцию сработало самодельное взрывное устройство, которое привела в действие смертница.

В результате теракта погибли 10 человек, включая исполнительницу взрыва, ещё более 50 человек получили ранения. Взрыв произошёл вечером, когда у входа на станцию находилось много пассажиров. По данным следствия, смертница была связана с чеченскими экстремистами.

21 августа 2006 года на Черкизовском рынке в Москве произошёл взрыв, который квалифицировали как теракт. Взрыв прогремел в подвальном помещении кафе на территории рынка, где было установлено самодельное взрывное устройство.

В результате атаки погибли 14 человек, среди них двое детей, ещё 61 человек получил ранения. По данным следствия, теракт организовали участники шовинистической радикальной организации "Спас", действовавшей на почве межнациональной ненависти.

До Санкт-Петербурга не долетели

Катастрофа Ту-154 над Донетчиной в августе 2006 года стала крупнейшей авиатрагедией России в том году. 22 августа самолёт рейса 612 авиакомпании "Пулковские авиалинии", выполнявший перелёт из Анапы в Санкт-Петербург, упал вблизи посёлка Сухая Балка на Донетчине. Погибли все 170 человек на борту.

Мемориал в честь погибших в авиакатастрофе

Самолёт попал в мощную грозу, экипаж пытался обойти облако, но не справился с управлением. Из-за сильных восходящих потоков Ту-154 резко взлетел, потерял устойчивость и перешёл в плоский штопор. Комиссия признала, что катастрофа произошла из-за ошибок экипажа в сочетании с тяжёлыми погодными условиями.

Грузинская война

В августе 2008 года Россия начала войну против Грузии под предлогом защиты Южной Осетии и Абхазии. Конфликт, продолжавшийся пять дней, завершился российской оккупацией части территории Грузии и фактическим закреплением контроля Кремля над двумя самопровозглашёнными республиками.

Война началась с обстрелов осетинских и грузинских сёл, но быстро переросла во вторжение регулярных российских войск. Самые ожесточённые бои шли в Цхинвали, а затем российские войска зашли вглубь территории Грузии и бомбардировали военные и гражданские объекты. После пяти дней боевых действий стороны подписали мирное соглашение при посредничестве ЕС, однако Россия сохранила военное присутствие в регионе и признала независимость Южной Осетии и Абхазии, чем закрепила оккупацию грузинских территорий.

Крупнейшая техногенная катастрофа

Авария на Саяно-Шушенской ГЭС в 2009 году стала крупнейшей техногенной катастрофой в истории российской гидроэнергетики. В результате инцидента погибли 75 человек, а работа станции была полностью остановлена.

Трагедия произошла 17 августа 2009 года из-за разрушения креплений крышки турбины одного из гидроагрегатов. По выводам Ростехнадзора, причиной аварии стали динамические нагрузки и усталостные повреждения, которые привели к срыву крышки, прорыву воды и затоплению машинного зала. Авария нанесла масштабный ущерб оборудованию, экологии и экономике региона, а также вызвала социальные последствия для местного населения.

Ликвидация последствий катастрофы на ГЭС

Столкновение поездов

11 августа 2011 года на перегоне Ерал — Симская Куйбышевской железной дороги в Челябинской области произошла масштабная железнодорожная катастрофа. Грузовой поезд №2707, следовавший с перегрузкой на спуске, из-за отказа тормозов разогнался до 136 км/ч и врезался в хвост поезда №1933, который шёл впереди.

Разбит электровоз поезда

В результате столкновения с рельсов сошли два электровоза и 66 из 67 вагонов поезда №2707. Погибли оба члена локомотивной бригады. В поезде №1933 с рельсов сошли три последних вагона. Авария стала одной из самых масштабных на грузовых поездах в современной истории российских железных дорог

Наводнение в Хабаровском крае 2013 года

В Хабаровском крае из-за масштабного наводнения было подтоплено 77 населённых пунктов в девяти муниципальных образованиях. Пострадали более 3 тысяч жилых домов, в которых проживали около 35 тысяч человек. Затопленными оставались почти 4 тысячи приусадебных участков и более 3,7 тысячи дач.

В начале сентября уровень воды в Амуре в районе Хабаровска достиг невиданных за всю историю наблюдений показателей. Если критическим считается уровень в 600 см, а предыдущий рекорд 1897 года составлял 642 см, то 23 августа 2013 года вода поднялась до 716 см, а 31 августа — до 784 см. Гидрологи прогнозировали дальнейший рост до 830 см. Правительство готовилось к массовой эвакуации, а для защиты территорий была срочно возведена водозащитная насыпь общей длиной около 24 км.

Наводнение в Хабаровском крае

Авиакатастрофа в Красноярском крае 2018 года

4 августа 2018 года в Красноярском крае разбился пассажирский вертолёт Ми-8 авиакомпании Utair, выполнявший рейс в районе Ванкорского нефтяного месторождения. В результате катастрофы погибли все 18 человек на борту — трое членов экипажа и 15 пассажиров, в том числе работники дочерней компании "Роснефти" — "РН-Ванкор".

Авиатроща в Красноярском крае

Трагедия произошла в 180 километрах к северу от Игарки, вблизи нефтяной перекачивающей станции "Ванкор". По данным Росавиации, катастрофа произошла во время утреннего взлёта: два вертолёта компании "ЮТэйр-вертолётные услуги" взлетали почти одновременно — первый с грузом на внешней подвеске, второй с пассажирами. Именно второй борт потерпел аварию сразу после взлёта.

Взрывы на ракетном полигоне

8 августа 2019 года на военном полигоне ВМФ РФ вблизи посёлка Нёнокса в Архангельской области произошёл взрыв во время испытаний нового оружия. В результате аварии погибли семь человек, ещё четверо получили сильное радиационное облучение. В соседнем городе Северодвинск на некоторое время зафиксировали повышение уровня радиационного фона.

Минобороны РФ сообщило, что причиной инцидента стал взрыв жидкостного ракетного двигателя. Впоследствии "Росатом" уточнил, что в нём использовался радиоизотопный источник питания. В СМИ предполагали, что взрыв мог произойти во время испытаний крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник" или баллистической ракеты "Скиф". Также выдвигали версию о взрыве малогабаритного ядерного реактора.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что во время встречи российского лидера Владимира Путина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко прозвучали ряд абсурдных заявлений, которые уже вызвали волну возмущения среди украинцев в соцсетях.