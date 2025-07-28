Долетались! В России произошел коллапс "Аэрофлота", в чем причина (видео)

В аэропорту "Шереметьево" — полный хаос

Российский "Аэрофлот" подвергся хакерской атаке. Утром в понедельник, 28 июля, из-за масштабного сбоя в работе информационных систем авиакомпании отменены десятки авиарейсов.

Хакерская группа Silent Crow взяла на себя ответственность за атаку на серверы "Аэрофлота". Проукраинские хакеры заявили, что осуществили ее совместно с белорусскими "Киберпартизанами". В результате атаки, которая была длительной и масштабной, "полностью скомпрометирована и уничтожена внутренняя IT-инфраструктура "Аэрофлот".

Хакеры заявили, что в течение года находились внутри корпоративной сети Аэрофлота и смогли выгрузить полный массив баз данных истории перелетов, а также скомпрометировать все критические корпоративные системы. Также они смогли получить контроль над компьютерами сотрудников, скопировать данные с прослушивающих серверов и извлечь данные из систем наблюдения и контроля за персоналом.

"Наша операция — это прямое послание: для ФСБ, НКЦКИ, RT-Solar и других так называемых киберзащитников вы не способны защитить даже свои ключевые инфраструктуры. Для всех сотрудников репрессивного аппарата ваша цифровая безопасность ничтожна, и вы сами уже давно под наблюдением", — говорится в заявлении.

Сбой в работе "Аэрофлота" — что известно

Утром 28 июля пресс-служба "Аэрофлота" сообщила о сбое. Сначала отменили 42 рейса из Москвы и до нее. Затем отменили еще семь рейсов. В частности, отменены рейсы на Астрахань, Грозный, Екатеринбург, Ереван, Казань, Минск, Сочи, Санкт-Петербург и т.д.

Пассажирам, уже сдавшим багаж, начали его возвращать. Им пообещали, что они смогут вернуть деньги или переоформить билеты на рейсы в ближайшие 10 дней, пишут росСМИ.

Как сообщал "Телеграф", ранее хакеры атаковали российскую железную дорогу, купить билеты онлайн было невозможно. Возникла путаница.